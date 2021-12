Xem trực tiếp tuyển Myanmar vs Timor-Leste tại AFF Cup 2020 ở kênh nào?

Myanmar có khởi đầu chật vật tại AFF Cup 2020 khi để thua đội chủ nhà Singapore 0-3 ở trận ra quân. Những ca nghi mắc COVID-19, những bước chạy rệu rõ do thiếu có trận thực chiến trong gần 2 tháng qua khiến các học trò của huấn luyện Antoine Hay thiếu tính liên kết trong lối chơi. Điểm yếu ở hàng phòng ngự là vấn đề lớn nhưng Myanmar có lẽ không cần quá lo lắng bởi đối thủ ở lượt trận thứ 2 - Timor-Leste không phải đội giỏi tấn công.

Vào 16h30 ngày 8.12 sẽ diễn ra trận đấu giữa tuyển Myanmar vs Timor-Leste tại vòng bảng AFF Cup 2020 trên sân vận động Quốc gia Singapore.

Bị đánh giá là đội yếu nhất bảng A, tuyển Timor-Leste trung thành với lối chơi phòng ngự phản công với hy vọng có điểm. Nếu giành được một trận hòa trước tuyển Myanmar, đó cũng là thành công của Timor-Leste tại giải đấu năm nay.



Trận đấu giữa Myanmar vs Timor-Leste tại vòng bảng AFF Cup 2020 được truyền hình trực tiếp trên VTV6, ON Sports+ của VTVCab và kênh Youtube NEXT SPORTS.

