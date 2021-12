Xem trực tiếp tuyển Malaysia vs Lào tại AFF Cup 2020 ở kênh nào?

Vào 16h30 ngày 9.12 sẽ diễn ra trận đấu giữa tuyển Malaysia vs Lào tại vòng bảng AFF Cup 2020 trên sân vận động Bishan.

Lần gặp nhau tại AFF Cup 2018, tuyển Malaysia đã thắng tuyển Lào 3-1. 3 năm sau, mọi thứ cũng rất khó thay đổi, dù tuyển Lào đã tiến bộ và bổ sung được trung phong nhập tịch Billy Ketkeophomphone – người đang thi đấu ở Ligue 2. Họ thi đấu rất cố gắng trong bối cảnh việc chuẩn bị có nhiều trở ngại.

Huấn luyện viên V.Selvaraj nhấn mạnh, tuyển Lào tập hợp 3 nhóm cầu thủ khác nhau và họ chỉ cùng có mặt 4 ngày trước khi AFF Cup 2020 khởi tranh. Với chừng ấy yếu tố, quá khó để Lào cản bước đương kim Á quân Malaysia.

Trận đấu giữa Malaysia vs Lào tại vòng bảng AFF Cup 2020 được truyền hình trực tiếp trên VTV6, ON Sports+ của VTVCab và kênh Youtube NEXT SPORTS.

Báo Lao Động sẽ cập nhật link xem và tường thuật trực tiếp trận đấu giữa Malaysia vs Lào phục vụ quý độc giả.