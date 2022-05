Xem trực tiếp tuyển futsal Việt Nam vs Myanmar trên kênh nào?

Tất nhiên, phong độ và sự hưng phấn sau chiến thắng 7-1 trước tuyển futsal Malaysia vẫn là tiền đề của niềm tin nhưng Myanmar khó chơi hơn nhiều. Minh Trí và các đồng đội sẽ phải hết sức cẩn trọng nếu không muốn phải trả giá bởi những pha phản công nguy hiểm, mang thương hiệu futsal Myanmar.

Trận đấu giữa tuyển futsal Việt Nam vs Myanmar tại vòng bảng môn futsal SEA Games 31 được truyền hình trực tiếp trên các kênh VTV5TNB, ON Sports+, Youtube của ON.