Xem Lynk Lee live hơn 10 năm trước, dân mạng đòi 'trả giọng hát'

Theo đó vào thời điểm này, Lynk Lee chưa "come out" và xuất hiện với hình ảnh chàng trai thư sinh gầy gò nhưng lại có giọng hát vô cùng ngọt ngào.

Lynk Lee - Chỉ Là Ảo Giác



Hình ảnh Lynk Lee đứng trên sân khấu cách đây hơn 10 năm

Bên dưới phần bình luận, cộng đồng mạng đã dành rất nhiều sự quan tâm cho màn trình diễn của Lynk Lee cách đây hơn 10 năm.

Có ý kiến còn muốn trả lại giọng hát của Lynk Lee ngày nào thay vì thời điểm hiện tại. Một số bình luận khác thì khẳng định, dù nhiều năm trôi qua nhưng ca khúc này vẫn là sản phẩm đỉnh cao.