Xem chiến sĩ công an '6 múi' biểu diễn võ thuật

Tham dự hội thi có 33 đơn vị với 1.700 cán bộ, chiến sĩ xuất sắc, đạt giải cao ở vòng loại của công an các tỉnh, thành phố trong cả nước và các đơn vị trực thuộc Bộ Công an.

Vòng chung kết hội thi quân sự, võ thuật lực lượng Công an nhân dân lần 2/2023 diễn ra từ 4/6 đến 8/6.

Hội thi do Bộ Công an tổ chức nhằm biểu dương lực lượng, đẩy mạnh phong trào thi đua "Vì An ninh Tổ quốc", siết chặt kỷ luật, kỷ cương, động viên cán bộ, chiến sĩ tự giác học tập, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Hội thi nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về vai trò quan trọng của công tác quân sự, võ thuật. Qua đó, nâng cao chất lượng, hiệu quả điều lệnh, quân sự, võ thuật cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng trực tiếp chiến đấu, góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới.