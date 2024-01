Xem cảnh sát gìn giữ hòa bình đu dây bắn súng, cứu con tin, chống khủng bố

Dự kiến, ngày 11/1, Văn phòng Thường trực về Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc (Bộ Công an) sẽ tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập và ra mắt Đơn vị Cảnh sát gìn giữ hòa bình số 1. Đây là đơn vị Cảnh sát vũ trang gìn giữ hòa bình đầu tiên của Việt Nam.

Thượng tá Nguyễn Văn Nam cho biết, theo quy định của Liên Hợp Quốc, các quốc gia sẽ cử Cảnh sát gìn giữ hòa bình tham gia với 3 nội dung gồm: Sỹ quan cá nhân; đội Cảnh sát đặc biệt và đội Cảnh sát vũ trang.

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Nam, nhiệm vụ của Đơn vị Cảnh sát gìn giữ hòa bình số 1 là đảm bảo, tăng cường an ninh cho khu vực triển khai phái bộ; đảm bảo an ninh cho các cơ quan của Liên Hợp Quốc và đảm bảo an ninh trật tự cho cảnh sát nước sở tại, góp phần đảm bảo an toàn cho người dân nước sở tại và các hoạt động cứu trợ nhân đạo, thực thi bảo vệ quyền con người.

Buổi tổng duyệt diễn ra ngày 10/1.

Tại buổi lễ, các chiến sĩ Cảnh sát gìn giữ hòa bình số 1 sẽ trình diễn các kỹ năng, kỹ thuật chiến đấu; xử lý các tình huống có thể xảy ra trong thực chiến.

Trong ảnh, các chiến sĩ đang thực hiện các kỹ thuật vận động, lợi dụng địa hình, địa vật để tiếp cận mục tiêu trong quá trình trinh sát nắm bắt tình hình, tấn công đánh bắt đối tượng cố thủ, ẩn nấp.

Quá trình vận động, các chiến sĩ sẽ luôn quan sát tình hình đối tượng, địa hình, nắm vững thời cơ diễn biến, lợi dụng mọi sơ hở của đối tượng để vận động, hiệp đồng chặt chẽ, luôn sẵn sàng chiến đấu, yểm trợ cho nhau.

Khi thực hiện, các chiến sĩ luôn phải đảm bảo nguyên tắc kiên quyết, chủ động, mưu trí... đặc biệt phải tạo bất ngờ, linh hoạt và nhanh nhẹn chính xác.