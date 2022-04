Xem Bill Gates dạy con: Điều gì quan trọng ngang học tập và công việc?

Tỷ phú Bill Gates liên tục mỉm cười khi đưa ái nữ 19 tuổi đi ăn tối

Vào tối thứ 6 vừa qua, tỷ phú Bill Gates ghé qua một nhà hàng quen thuộc đối với ông, nằm ở Manhattan, New York, Mỹ, để dùng bữa tối với cô con gái út - Phoebe (19 tuổi) (Ảnh: Daily Mail).

Tỷ phú Bill Gates bắt đầu đưa cuộc sống hậu ly hôn của mình trở lại bình thường. Ông xuất hiện ở bên ngoài nhiều hơn, tỏ ra vui vẻ, thoải mái hơn. Tần suất Bill Gates xuất hiện trước truyền thông cũng tăng dần.

Vị tỷ phú 66 tuổi đã từng có lần dùng bữa tại đây với cô con gái Phoebe. Hiện tại, Phoebe đang là sinh viên của trường Đại học Stanford giống như chị gái Jennifer lúc trước.

Trước ống kính thợ săn ảnh, Bill Gates luôn mỉm cười, thể hiện sự vui vẻ, thoải mái. Trước đây, ông Bill Gates từng bước ra khỏi nhà hàng quen thuộc này và cầm theo túi đồ ăn thừa. Điều này cho thấy sự tiết kiệm và thái độ trân trọng đồ ăn ở vị tỷ phú.

Hiện tại, tần suất xuất hiện của tỷ phú Bill Gates trước truyền thông - công chúng đang tăng dần. Vào thứ 3 tuần qua, ông đã có mặt ở Vancouver (Canada) để thực hiện một cuộc nói chuyện xung quanh việc ngăn chặn dịch bệnh. Đến thứ 6, ông có một bài viết chuyên sâu đăng tải trên tờ tin tức New York Times (Mỹ) với nội dung cũng xoay quanh vấn đề dịch bệnh.

Vào tháng tới, tỷ phú Bill Gates sẽ cho ra mắt một cuốn sách có tên "How to Prevent the Next Pandemic" (Làm thế nào để ngăn chặn đại dịch tiếp theo). Cuốn sách đưa ra những đề xuất và khuyến nghị hướng tới những nhà lãnh đạo trên khắp thế giới, đồng thời đưa ra lời kêu gọi các bên cùng quan tâm đầu tư cho các hoạt động nghiên cứu.