Xem 3 tình huống giả định Cảng Hàng không Buôn Ma Thuột bị tấn công

Sáng nay (25/11), Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia chủ trì, Bộ GTVT phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức diễn tập khẩn nguy cấp quốc gia đối phó với hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng tại Cảng Hàng không Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk).

Các đại biểu tham dự buổi diễn tập. (Ảnh: Nam Anh).

Phát biểu khai mạc buổi diễn tập, ông Lê Anh Tuấn - Thứ trưởng Bộ GTVT cho biết: Tình hình thế giới và trong nước có cả thuận lợi, thời cơ và khó khăn, thách thức đan xen, đặt ra nhiều vấn đề mới, yêu cầu mới nặng nề, phức tạp hơn đối với công tác đảm bảo an ninh hàng không dân dụng Việt Nam. Do đó, đòi hỏi các lực lượng có nhiệm vụ đảm bảo an ninh hàng không phải có quyết tâm chính trị cao, dự báo chính xác, kịp thời diễn biến của tình hình, chủ động ứng phó kịp thời mọi tình huống, không ngừng gia tăng tiềm lực mọi mặt bảo đảm an ninh hàng không.

Ông Lê Anh Tuấn - Thứ trưởng Bộ GTVT phát biểu tại buổi diễn tập. (Ảnh: Nam Anh).

"Thực hiện Chỉ thị số 02 ngày 11/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia, sau một thời gian chuẩn bị và tập luyện, hôm nay, Bộ GTVT phối hợp Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức cuộc diễn tập khẩn nguy cấp quốc gia đối phó hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng tại Cảng Hàng không Buôn Ma Thuột mang mật danh KN-21", ông Tuấn cho biết.

Theo Ban Tổ chức, mục đích của cuộc diễn tập nhằm nâng cao ý thức cảnh giác và trình độ chuyên môn nghiệp vụ của các lực lượng ứng phó trực tiếp; Tăng cường kiểm tra công tác phối hợp hiệp đồng và năng lực ứng phó của hệ thống đối phó với hành vi khủng bố, can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng;

Hoàn thiện các phương án đối phó với hành vi khủng bố, can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng và tính năng kỹ chiến thuật của hệ thống trang, thiết bị mới.