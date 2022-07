Xe tự hành có thực sự tuyệt vời như mọi người vẫn nghĩ?

Trong đó, ở cấp 5 với mức độ tự hành cao nhất, chiếc xe sẽ tự tính toán và kiểm soát những chuyển động ngang, dọc, phanh, tăng tốc và tự động bật tắt các loại đèn, còi,.... Ở cấp độ này, xe không yêu cầu sự trợ giúp của người lái trong bất kỳ tình huống nào, do đó xe cũng không cần có tay lái, chân ga và chân phanh.

Số vụ tai nạn liên quan đến xe tự hành tăng lên

Vấn đề lớn nhất là sự phụ thuộc quá mức của một số tài xế vào hệ thống lái tự động trên xe. Khi chiếc xe có cấp độ tự hành cao (từ cấp 3 trở lên), người lái xe bắt đầu tin tưởng vào hệ thống lái tự động hơn. Họ giao quyền kiểm soát chiếc xe của mình cho các thuật toán AI và mất tập trung trong quá trình lái xe. Quá trình này tạo ra những rủi ro lớn bởi AI dù sao cũng vẫn là do con người tạo ra.

Dữ liệu do các cơ quan quản lý an toàn giao thông của Hoa Kỳ công bố cho thấy, chỉ trong vòng 11 tháng gần đây, đã có tổng cộng 392 vụ tai nạn do ô tô có hệ thống hỗ trợ người lái tự động gây ra. Trong đó, các vụ tai nạn của xe Tesla chiếm gần 70%.

Con người có thể giao quyền kiểm soát hoàn toàn chiếc xe cho AI. (Ảnh: Hyundai)

Dù liên tục cải tiến và update phần mềm nhưng rõ ràng Tesla và những hãng khác vẫn phải công nhận là xe tự hành không an toàn tuyệt đối. Các nhà nghiên cứu cho rằng, AI trên xe không thể phản ứng với các tình huống bất ngờ nhanh bằng con người. Vì vậy, tại sao lại giao trách nhiệm bảo vệ sự an toàn của mình cho chế độ tự lái?

Dễ bị "hack"