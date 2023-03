Xe trùng biển 'siêu đẹp' tại trụ sở công an xã là của 1 công an viên

Ngày 31-3, lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai đã thông tin về việc một xe máy loại Yamaha Exciter mang biển số 60B6-888.88 trùng biển số với chiếc xe máy hiệu Yaz, một trong bốn biển số xe siêu đẹp mà công an đang làm rõ tại cửa trực ban của công an xã Sông Nhạn (huyện Cẩm Mỹ).

Theo đó, chiều ngày 30-3, sau khi tiếp nhận thông tin từ Phóng viên của PLO, Đại tá Trần Tiến Đạt, Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, đã chỉ đạo Phòng CSGT và Công an huyện Cẩm Mỹ xuống Công an xã Sông Nhạn xác minh xe máy Exciter gắn biển 60B6-888.88.