"Xe to đền xe bé" - Những câu chuyện tréo ngoe

"Xe lớn đền xe bé" khi va chạm giao thông dường như đã trở thành luật bất thành văn trong những tình huống giao thông thực tế. Từ đó dẫn tới tình trạng "xe đúng đền xe sai".

Quan điểm này hình thành phần nào dựa trên cảm tính rằng, phương tiện lớn hơn khi vận hành khả năng xảy ra lỗi trong tai nạn nhiều hơn. Người đi xe to được mặc định là có khả năng tài chính tốt hơn nên phải bồi thường thiệt hại cho người đi xe nhỏ. Trong một vài trường hợp, nếu chẳng may tai nạn gây thiệt hại về người, đôi khi người đi xe to dù không sai cũng muốn được đền bù về tài chính để đỡ áy náy với bên mất người.

Chiếu theo quan niệm này có nghĩa là: Va chạm giữa ô tô với mô tô thì ô tô sai, giữa mô tô với xe thô sơ thì mô tô sai,... Như vậy người đi bộ, đi xe thô sơ luôn đúng trong các tình huống va chạm giao thông?