Xe Thành Bưởi gây tai nạn ở Đồng Nai: Hai anh em sinh viên nghèo bỗng hóa mồ côi

Bên cạnh nỗi đau mất mẹ, cậu sinh viên mới 21 tuổi còn phải lo cho em gái cũng đang nguy kịch do chấn thương sọ não, gãy xương hàm. Trong sáng 2-10, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai đã chuyển em Huyền từ Khoa Cấp cứu qua Khoa Thần kinh để tiếp tục điều trị.

Bên cạnh việc tất tả lo lắng lễ tang cho bà Mót, người nhà của em Sang cũng đang có mặt tại Đồng Nai để theo dõi sức khỏe của Huyền. "Hai vợ chồng chị Mót ở địa phương sống hiền hòa với mọi người. Sau khi chồng mất, một mình chị Mót bươn chải đủ kiểu vẫn thiếu trước hụt sau song chị quyết không để cho hai con phải nghỉ học. Sang và Huyền cũng cố gắng học hành để không phụ lòng người mẹ" - ông Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND xã Đa Kai, nói.

Trong khoảnh khắc lặng lẽ nhìn về nơi xa xăm, Sang không giấu nỗi lo lắng về tương lai phía trước. Rồi đây anh em Sang phải sống cảnh mồ côi, không nơi nương tựa nơi đất khách. Cuộc sống với anh em Sang vốn bất hạnh khi bạo bệnh cướp đi người cha chưa lâu, nay em phải mất luôn mẹ. Hơn lúc nào hết, hai em Huyền, Sang rất cần những tấm lòng chia sẻ, giúp đỡ các em trong chặng đường gian nan phía trước.

Khởi tố tài xế xe Thành Bưởi

Ngày 2-10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Định Quán (tỉnh Đồng Nai) đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam tài xế Hoàng Văn Tính (37 tuổi, ngụ tỉnh Thừa Thiên - Huế) để điều tra hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Bước đầu công an xác định, Tính điều khiển xe khách Thành Bưởi lưu thông trên Quốc lộ 20 hướng từ Đồng Nai đi Lâm Đồng. Khi đến xã Phú Vinh (huyện Định Quán), Tính đã cho xe lấn trái và tông vào ô tô 16 chỗ do tài xế Nguyễn Văn Cảnh (ngụ tỉnh Bình Thuận) điều khiển chở 9 hành khách lưu thông theo chiều ngược lại. Hậu quả, tài xế Cảnh và 4 hành khách tử vong, 4 người khác bị thương. Nguyên nhân ban đầu được cơ quan chức năng xác định là do tài xế Tính điều khiển phương tiện vi phạm chạy quá tốc độ (69 km/giờ trong khi quy định 50 km/giờ) và lấn trái đường rồi va chạm với ô tô du lịch 16 chỗ ngồi. Thời điểm gây tai nạn, Tính đang bị Công an tỉnh Lâm Đồng tước giấy phép lái xe 3 tháng về hành vi điều khiển xe khách chạy quá tốc độ.