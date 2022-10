Xe tải vắt vẻo trên thành cầu sau tai nạn liên hoàn

Bị tông bất ngờ, xe tải lao dồn về phía trước tông trúng xe ô tô tập lái BKS 38A-159.34 do chị Trần Thị Hương (SN 1992, trú huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) điều khiển. Tiếp đó, xe tải lao thẳng lên thành cầu Già (giáp ranh giữa huyện Thạch Hà và Can Lộc), suýt rơi xuống sông. QL 1A qua khu vực này bị ùn tắc nhiều giờ.

Nhận được tin báo, Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh đến hiện trường điều tiết giao thông, đồng thời gọi xe chuyên dụng đến cẩu xe tải nằm trên thành cầu Già.