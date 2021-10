Xe tải ‘luồng xanh’ chở hàng lậu bỏ chạy, tài xế nhảy kênh trốn vẫn bị bắt

Qua kiểm tra xe ôtô tải, lực lượng tuần tra phát hiện bên trong xe có 5.000 gói thuốc lá ngoại nhập lậu. Đối tượng, tang vật cùng phương tiện vận chuyển đã bị lập biên bản, tạm giữ để tiếp tục điều tra, xử lý theo pháp luật.

Trang bị flycam, ống nhòm quan sát đêm… cho lực lượng chống buôn lậu

Ngày 19-10, Cục QLTT Long An đã tiếp nhận số công cụ hỗ trợ như: máy quay phim, súng bắn điện, súng bắn lưới, flycam, ống nhòm quan sát ngày, ống nhòm quan sát đêm… từ nhà cung cấp và bàn giao cho Công an tỉnh và Cục Hải quan Long An phục vụ công tác chống buôn lậu trên địa bàn.​

Theo đề xuất, kiến nghị của các lực lượng chức năng, ngày 18-6, UBND tỉnh Long An quyết định giao Cục QLTT Long An – cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh thực hiện việc mua sắm trang thiết bị, phương tiện, công cụ hỗ trợ trang bị cho các lực lượng thực hiện công tác chống buôn lậu trên địa bàn tỉnh.

Súng bắn lưới trang bị cho lực lượng Công an

Theo đó, trong đợt này, UBND tỉnh sử dụng nguồn kinh phí từ ngân sách, trang bị phương tiện, công cụ hỗ trợ, thiết bị phục vụ công tác chống buôn lậu cho Công an tỉnh và Cục Hải quan. Phương tiện, công cụ hỗ trợ và thiết bị được trang bị đợt này gồm: máy quay phim, máy Flycam, súng bắn lưới, súng bắn điện, súng bắn đạn cao su, gậy điện, đèn pin, đèn tháp chiếu sáng hiện trường, khóa số 8, bình xịt hơi cay...

Được biết, tổng kinh phí trang bị phương tiện, công cụ hỗ trợ cho lực lượng Công an và Hải quan đợt này trên 1,4 tỷ đồng.