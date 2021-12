Xe tải lật xuống suối trong đêm, 3 người thương vong

Your browser does not support the audio element.

Sáng 11/12, ông Lương Ngọc Huân - Chủ tịch UBND xã Thông Thụ, huyện Quế Phong, Nghệ An - xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 3 người thương vong.