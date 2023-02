Xe tải lật đè bẹp xe con, gia đình 4 người thương vong

Theo Người Lao Động cho biết, vào khoảng 18h ngày 12/2, tại đèo Lò Xo (thuộc xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei, Kon Tum) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 4 người trong một gia đình thương vong.

Theo thông tin ban đầu, xe ô tô tải BKS 29H-723.79 do tài xế Trương Thanh Tuấn (42 tuổi, trú Thanh Hóa) điều khiển. Khi vào khúc cua gần cầu Đăk Pô Kô (thuộc xã Đăk Pét, huyện ĐăkGlei, Kon Tum), chiếc xe tải lật nghiêng, đè lên ô tô con BKS 34A - 186.45 do tài xế Nguyễn Văn Tánh (36 tuổi, trú Kon Tum) điều khiển hướng ngược lại.