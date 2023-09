Xe tải húc đuôi container trên cao tốc, 2 mẹ con tử vong

Thời điểm xảy ra tai nạn, ô tô tải mang BKS 90C-038.XX do tài xế N.H.H. (SN 2000, trú tại Phủ Lý, Hà Nam) điều khiển, trên xe có bà L.T.H. (SN 1980, là mẹ ruột của tài xế H.). Đến địa điểm trên, ô tô tải do tài xế H. điều khiển húc vào ô tô đầu kéo mang BKS 37H-016.XX, kéo theo rơ-moóc biển số 37R-035.XX do tài xế N.A.T. (SN 1988, trú tại Nghi Lộc, Nghệ An) điều khiển.

Cú va chạm mạnh khiến cabin xe tải bị biến dạng, hai người trên xe là anh N.H.H. bà L.T.H. tử vong tại chỗ.