Xe tải gây tai nạn ở cầu Phú Mỹ chở hàng quá 50% tải trọng

"Việc để xảy ra tai nạn giao thông tại cầu Phú Mỹ là do yếu tố chủ quan của người điều khiển, tình trạng kỹ thuật phương tiện không đảm bảo an toàn", nội dung được nêu trong công văn mới nhất của Sở GTVT TPHCM vừa gửi đến Ban An toàn giao thông, Công an TPHCM cùng Hiệp hội Vận tải hàng hóa về kết quả kiểm tra, xác minh ban đầu đối với xe tải gây tai nạn giao thông ở cầu Phú Mỹ.

Theo Sở GTVT, chiếc xe gây ra vụ tai nạn ở cầu Phú Mỹ đã chở hàng vượt 50% tải trọng cho phép. Sau vụ tai nạn, cầu Phú Mỹ vẫn đảm bảo hoạt động ổn định theo thiết kế được duyệt, hệ thống báo hiệu giao thông đường bộ tại khu vực đã được bố trí đầy đủ, phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành.