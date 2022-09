Xe tải đứt phanh, mảnh kính văng làm thủng bụng bé 4 tuổi

Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM cho biết, nạn nhân của vụ tai nạn giao thông là một em bé 4 tuổi.



Thời điểm nhập viện, tuyến dưới xác định bé bị vết thương thấu bụng, niệu quản trái bị đứt, lộ cơ quan nội tạng. Bệnh nhi đã bị nhiễm trùng và rò nước tiểu hông lưng sau lần nối niệu quản đầu tiên.



Tại Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM, các bác sĩ Khoa Thận niệu đã khẩn trương đánh giá thương tổn và phẫu thuật nối lại niệu quản lần 2, đặt ống thông chuyên biệt từ bể thận trái xuống bàng quang cho trẻ.



Bên cạnh đó, bác sĩ cũng lấy ra nhiều mảnh vụn kính, tập trung ở góc gan phải, rốn gan, góc lách, rồi hút dịch, dẫn lưu cạnh thận trái, cắt lọc phần da thành bụng bị hoại tử… cho cháu bé. Sau 2 tuần điều trị tích cực, bé mới ổn định và được xuất viện.

Theo bác sĩ Phan Tấn Đức, Trưởng khoa Thận niệu, phẫu thuật nối niệu quản khó vì miệng nối bị căng, khó lành, nguy cơ rò miệng nối khá cao. Trường hợp này được xem là hy hữu, khó hơn nhiều vì bé đã nhiễm trùng, rò nước tiểu sau lần nối đầu tiên.



Cha bệnh nhi cho biết, ngày xảy ra tai nạn, bé đi cùng cha mẹ trên xe tải để vận chuyển hàng là nhiều hộp thủy tinh. Xe bất ngờ đứt phanh, tông thẳng vào đuôi xe tải chở gỗ phía trước với lực rất mạnh.



Sau cú tông, các mảnh kính vỡ văng ra xung quanh làm thủng bụng trẻ, lộ dạ dày và ruột, nhiều mảnh kính nhỏ rơi vào trong bụng nạn nhân.



Trước tình huống trên, các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh hãy đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông, đặc biệt khi có con trẻ đi cùng. Không cho bé ngồi gần những vật sắc nhọn, dễ vỡ, dễ gây tổn thương.



Cũng tại Bệnh viện Nhi đồng 2, hầu như mỗi ngày, Khoa Cấp cứu đều tiếp nhận từ 1 - 3 trường hợp trẻ bị tai nạn giao thông khi vào năm học mới.



Bác sĩ Vũ Hiệp Phát, Trưởng khoa Cấp cứu nhận định, mật độ xe cộ, tần suất giao thông trên đường sẽ tăng cao khi phụ huynh đưa đón trẻ đến trường, trẻ lớn từ 12 - 16 tuổi điều khiển xe đạp, xe đạp điện... cùng tham gia giao thông.



Để đảm bảo an toàn, phụ huynh nên thắt dây an toàn cho trẻ nhỏ, đội mũ bảo hiểm và nhắc nhở trẻ ngồi ngay ngắn, đề phòng trẻ ngủ gật…



Thường xuyên nhắc nhở nhóm học sinh từ 12 - 16 tuổi cẩn thận, tuân thủ luật giao thông, tránh đùa giỡn, thách đố nhau khi đang điều khiển xe đạp, xe đạp điện, đề phòng các tai nạn đáng tiếc xảy ra.