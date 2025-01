Xe siêu sang Rolls-Royce Phantom 19 năm tuổi của đại gia Hà Nội giá chỉ 5 tỷ

Chiếc xe siêu sang Rolls-Royce Phantom của đại gia Hà Nội là chiếc đầu tiên tại Việt Nam mang ngoại thất màu đỏ tươi. Thế hệ thứ 7 (VII) của Rolls-Royce Phantom (sản xuất từ năm 2003-2017) được nhiều đại gia Việt ưa chuộng, với số lượng lên tới hàng chục chiếc xuất hiện ở nước ta kể từ khi chiếc đầu tiên cập bến. Đặc biệt, phiên bản tiền nâng cấp (2003-2012) nhiều hơn cả do bị đánh thuế ở mức thấp. Chiếc Rolls-Royce Phantom này nằm trong số đó. Xe thuộc đời 2005, đến nay tuổi đời lên tới 19 năm. Xe được đại gia Hà Nội đặt mua về nước theo dạng xe đã qua sử dụng thay vì mua mới hoàn toàn. Dựa trên đèn phản quang màu cam ở hai bên sườn xe, có thể thấy chiếc xe này từng bán tại thị trường Mỹ. Theo chia sẻ của một người kinh doanh xe siêu sang, giá trị chiếc xe này trên thị trường xe cũ hiện dao động từ 5-6 tỷ đồng tùy chất lượng xe. Tuy nhiên, rất ít đại gia mua lại bởi chi phí bảo dưỡng, chăm sóc một chiếc xe siêu sang tuổi đời 19 năm không hề rẻ. Ở thời điểm mua mới, chiếc Phantom có giá lăn bánh khoảng 1 triệu USD. Tính đến thời điểm hiện tại, đây là một trong ba chiếc Rolls-Royce ở nước ta có ngoại thất sơn màu đỏ tươi, gồm chiếc Phantom trong bài, một chiếc Phantom VIII và một chiếc Cullinan. Tất cả xe đều thuộc sở hữu của đại gia Hà Nội, trong đó chiếc Rolls-Royce Cullinan màu đỏ có giá lăn bánh đắt nhất khi lên tới 40 tỷ đồng. Tương tự chiếc Phantom VIII màu đỏ, chủ nhân chiếc Phantom VII màu đỏ cũng ít sử dụng khi tần suất xuất hiện của xe trên đường phố Hà Nội không nhiều. Do đó, ngoại thất xe về cơ bản còn khá mới. Nước sơn màu đỏ sau 19 năm sử dụng vẫn giữ được độ bóng bẩy. Nhiều chi tiết mạ crôm như mặt ca-lăng, biểu tượng thiếu phụ bay Spirit of Ecstasy, ốp viền đèn, ốp cửa sổ, tay nắm cửa,… đã có dấu hiệu “lão hóa” theo thời gian nhưng không đáng kể. Ở thế hệ này, kích thước chiều dài × rộng × cao của xe lần lượt là 5.829 × 1.988 × 1.630 mm. Trọng lượng xe lên tới 2.485 kg. Xe sử dụng bộ la-zăng 7 chấu mạ crôm đặc trưng của dòng Phantom, mang kích thước 21 inch. Sau nhiều năm sử dụng, hệ thống giữ đứng logo đã bị lỗi khiến logo bị nằm nghiêng. Trái tim của Rolls-Royce Phantom VII là động cơ V12 dung tích 6.75 lít, sản sinh công suất 453 mã lực cùng 720 Nm mô-men xoắn cực đại. Dù có trọng lượng tới 2,5 tấn, xe vẫn có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong 5,9 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 240 km/h. Mức tiêu hao nhiên liệu được hãng xe Anh quốc công bố ở mức 15,7 lít/100 km.