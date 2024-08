Xe sedan giá rẻ tháng 7/2024: Toyota Vios dẫn đầu, KIA K3 rời khỏi top 5

Sau 2 tháng để đối thủ vượt mặt, Toyota Vios đã có màn bứt tốc ngoạn mục để trở lại ngôi đầu với 1.745 xe được bán ra trong tháng 7, tăng 127% so với tháng 6 (769 xe), đồng thời tăng mạnh tới 544% so với tháng 7/2023 (271 xe). Luỹ kế 7 tháng đầu năm 2024, đã có 5.960 xe Vios được bán ra trên thị trường, tăng nhẹ 4,6% so với cùng kỳ năm 2023 (5.696 xe).

Theo công bố riêng của Hyundai Thành Công (TC Motor), tổng doanh số xe sedan bán ra trong tháng 7/2024 đạt 1.122 xe, tăng nhẹ 4,9% so với tháng trước, đồng thời con số này cũng chiếm tới 15,3% thị phần của phân khúc sedan giá rẻ.

Theo công bố của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), doanh số bán hàng của nhóm xe sedan của các thành viên trong tháng 7/2024 đạt 4.437 xe, tăng 35,7% so với tháng trước. Con số này chiếm khoảng 19,4% tổng lượng xe du lịch bán ra trong cả tháng vừa qua.

2. Hyundai Accent: 985 xe

Trong tháng 7, Hyundai Accent đạt doanh số 985 xe, tăng nhẹ 1,8% so với tháng 6 (968 xe) nhưng vẫn giảm 28,4% so với tháng 7/2023. Kết quả này không đủ giúp cho mẫu xe sedan cỡ B này tiếp tục duy trì ngôi đầu và buộc phải rời xuống vị trí thứ 2 trong top 5 xe sedan giá rẻ bán chạy nhất tháng. Luỹ kế 7 tháng đầu năm 2024, đã có 5.973 xe Hyundai Accent được bán ra, giảm mạnh 32% so với cùng kỳ năm trước (8.827 xe).

Hyundai Accent hiện hành là mẫu xe thế hệ mới được ra mắt vào cuối tháng 5/2024. Xe được trang bị động cơ mới 1.5L đi kèm hộp số vô cấp IVT hoặc số sàn 6 cấp. Mẫu xe có 4 phiên bản (MT, AT, AT đặc biệt và AT cao cấp) với giá dao động từ 439-569 triệu đồng.

3. Honda City: 774 xe

Honda City trong tháng 7 vừa qua đạt được doanh số bán hàng khá tốt với 774 xe được giao tới khách hàng, tăng mạnh tới 74,7% so với tháng trước đó (443 xe), đồng thời cũng tăng 70,5% so với tháng 7 năm ngoái.