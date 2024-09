Xe sedan cỡ D giá 1 tỷ: Toyota Camry 'rơi tự do' trong tháng Ngâu

Việc tháng 8 trùng với thời điểm tháng Ngâu đã khiến doanh số của hầu hết các mẫu xe thuộc phân khúc xe sedan cỡ D bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Doanh số Toyota Camry rơi tự do khi tụt thê thảm. Kết thúc tháng 8/2024, Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cho biết chỉ có 124 xe sedan cỡ D bán ra thị trường, giảm mạnh tới 43% so với tháng trước (218 xe), đồng thời giảm tới 53,9% so với cùng kỳ năm 2023 (269 xe). Điều này chủ yếu bị ảnh hưởng bởi thói quen kiêng kỵ mua sắm tài sản lớn trong tháng Ngâu, khiến doanh số toàn ngành bị ảnh hưởng, trong đó có phân khúc sedan cỡ D. Các vị trí trên bảng xếp hạng không thay đổi, tuy nhiên kết quả bán hàng "bết bát" tháng 8 vừa qua của KIA K5 và Honda Accord đã khiến 2 mẫu xe này lọt vào danh sách những mẫu xe bán chậm nhất thị trường. Dưới đây là doanh số các mẫu xe trong phân khúc sedan hạng D, tầm giá 1 tỷ đồng trong tháng 8/2024: 1. Toyota Camry: 65 xe Dù là mẫu xe bán chạy nhất phân khúc sedan cỡ D nhưng doanh số bán hàng của Toyota Camry trong tháng 8/2024 được xem là thấp kỷ lục chưa từng có. Mẫu xe này chỉ bán được 65 xe, giảm tới 49,6% so với tháng 7 (129 xe) và giảm 52,9% so với tháng 8/2023. Doanh số lũy kế 8 tháng của năm 2024, Toyota bán được 854 xe Camry (bao gồm phiên bản hybrid), giảm 53,1% so với cùng kỳ năm 2023. Dù là mẫu xe sedan cỡ D có giá bán cao nhất thị trường nhưng Toyota Camry được nhiều người lựa chọn nhờ không gian rộng rãi, độ tin cậy cao và nhiều tùy chọn động cơ xăng và hybrid. Xe có 4 phiên bản (2.0G, 2.0Q, 2.5Q và 2.5 HEV) với giá bán dao động từ 1,105-1,495 tỷ đồng. 2. Mazda6: 42 xe Trong tháng 8 vừa qua, Mazda6 là mẫu xe sedan cỡ D tại Việt Nam bị ảnh hưởng ít bởi tháng Ngâu khi bán tương đương so với tháng trước (42 xe) và chỉ giảm 16% so với tháng 8/2023. Doanh số cộng dồn 8 tháng đã qua của Mazda6 đạt 321 chiếc, giảm 58% so với cùng kỳ năm 2023 (764 xe). Mazda6 được ra mắt từ năm 2013 và trải qua 2 lần nâng cấp lớn vào năm 2017 và 2020. Xe được trang bị hai tùy chọn động cơ 2.0L và 2.5L với 3 phiên bản Luxury, Premium và Premium GTCCC. Giá bán của Mazda6 ở thời điểm này được đánh giá là rẻ hơn cả đối thủ KIA K5 đến từ Hàn Quốc khi chỉ còn từ 779-914 triệu đồng. Nhờ kiểu dáng vẫn đẹp mắt, năng động và nhiều trang bị tiện nghi cùng giá bán rẻ nhất phân khúc, Mazda6 đã liên tục giữ được ở vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng. 3. KIA K5: 14 xe Doanh số bán hàng của KIA K5 trong tháng 8/2024 tương đối thất vọng khi chỉ bán được 14 xe, tạo ra khoảng cách lớn so với đối thủ xếp trên. Điều này khiến sức mua của K5 bị giảm mạnh 65,9% so với tháng 7 trước đó (41 xe), đồng thời cũng giảm tới 82,5% so với tháng 8 năm ngoái. Doanh số lũy kế 8 tháng của KIA K5 mới chỉ đạt 187 xe, giảm 70,9% so với cùng kỳ năm 2023 (642 xe). So với Mazda6, KIA K5 cũng có 3 tùy chọn phiên bản (Luxury, Premium và GT-Line) cùng 2 tùy chọn động cơ 2.0L và 2.5L. Tuy nhiên, dù là mẫu xe thế hệ mới với nhiều thay đổi lớn nhưng người tiêu dùng có ý định nhắm tới phân khúc sedan cỡ D lại tỏ ra khá thờ ơ với mẫu xe này. Giá bán của K5 hiện dao động từ 859-999 triệu đồng. 4. Honda Accord: 3 xe Chỉ với 3 xe bán ra trong tháng 8, Honda Accord không chỉ bất lực trong việc cải thiện vị trí trong phân khúc sedan cỡ D mà còn liên tiếp trong 2 tháng đã qua được xướng tên trong bảng xếp hạng top 10 mẫu xe bán chậm nhất thị trường. Kết quả, sức mua của mẫu xe này đã giảm 50% so với tháng 7 (6 xe) nhưng vẫn tăng 50% so với tháng 8/2023. Cộng dồn doanh số của 8 tháng qua, Honda Accord bán được đạt 57 xe, tăng 83,9% so với cùng kỳ năm ngoái (31 xe). Với kết quả như vậy, nhiều khả năng hãng xe Nhật Bản có thể khai tử mẫu xe này trong thời gian tới khi có mẫu Honda Accord thế hệ mới. Honda Accord hiện đang được bán với giá 1,099 tỷ đồng sau khi đã được hãng giảm 220 triệu đồng. Xe sử dụng động cơ 1.5 tăng áp kèm hộp số vô cấp CVT. Tiếc là dù giảm giá tương đối nhiều nhưng so với mặt bằng chung, giá bán của Accord vẫn cao hơn đáng kể so với các đối thủ còn lại trừ Camry.