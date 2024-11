Xe sedan cỡ D giá 1 tỷ: Mazda6 suýt soán ngôi của Toyota Camry

Dù thị trường xe đã có nhiều khởi sắc trong tháng 10/2024 nhưng điều đó đã không diễn ra ở phân khúc xe sedan cỡ D khi có tới 3 trong 4 mẫu xe có doanh số giảm. Theo số liệu thống kê từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), tổng lượng xe sedan cỡ D bán ra trong tháng 10/2024 chỉ đạt 191 xe, giảm 14,7% so với tháng liền kề trước đó (224 xe), đồng thời giảm mạnh 56,2% so với cùng kỳ năm ngoài. Doanh số của KIA K5 dù đã tăng gần gấp đôi nhưng vẫn chưa thoát khỏi danh sách những mẫu xe bán chậm nhất thị trường, trong khi Honda Accord với doanh số bết bát dường như khó thoát khỏi danh hiệu xe bán chậm nhất năm khi chỉ còn 2 tháng nữa sẽ khép lại năm 2024. Dưới đây là doanh số các mẫu xe trong phân khúc sedan hạng D, tầm giá trên dưới 1 tỷ đồng trong tháng 10/2024: 1. Toyota Camry: 76 xe Sau một tháng thăng hoa, sức mua của Toyota Camry đã quay đầu sụt giảm khi chỉ có 76 xe được giao tới tay khách hàng trong tháng 10/2024, giảm 29,6% so với tháng trước (108 xe) cũng như giảm 50% so với tháng 10 năm ngoái. Doanh số lũy kế 10 tháng của năm 2024, Toyota bán được 1.038 xe Camry (bao gồm phiên bản hybrid), giảm 49,4% so với cùng kỳ năm 2023. Hiện tại, tổng doanh số của các đối thủ mới chỉ bằng 76,7% so với doanh số của Camry và cứ đà này, vị trí bán chạy nhất phân khúc sedan cỡ D gần như chắc chắn sẽ thuộc về mẫu xe của Toyota. Toyota Camry thế hệ mới đã ra mắt vào cuối tháng 10 với 3 phiên bản (2.0Q, 2.5 HEV Mid và 2.5 HEV Top) với tùy chọn động cơ xăng và động cơ hybrid cùng giá bán dao động từ 1,220-1,530 tỷ đồng. 2. Mazda6: 74 xe Trước đà giảm mạnh của Toyota Camry, Mazda6 suýt chút nữa đã có thể vượt qua được đối thủ dẫn đầu khi bán được 74 xe trong tháng 10/2024. Dù doanh số cũng bị giảm nhưng mức giảm chỉ 15,9% so với tháng trước (88 xe), đồng thời chỉ giảm 9,8% so với tháng 10 năm ngoái. Doanh số cộng dồn 10 tháng đã qua của Mazda6 đạt 483 chiếc, giảm mạnh 47,6% so với cùng kỳ năm 2023. Dù đã có mặt trên thị trường 12 năm và qua 2 lần nâng cấp, dáng vẻ thể thao, hiện đại cùng trang bị tiện nghi đầy đủ giúp cho Mazda6 vẫn duy trì được một lượng khách nhất định. Đây cũng là mẫu xe sedan cỡ D có giá rẻ nhất trên thị trường với giá bán dao động từ 779-914 triệu đồng. Xe được trang bị hai tùy chọn động cơ 2.0L và 2.5L với 3 phiên bản Luxury, Premium và Premium GTCCC. 3. KIA K5: 37 xe Doanh số bán hàng của KIA K5 trong tháng 10/2024 ghi nhận đà tăng mạnh, tới 85% so với tháng trước (20 xe) khi giao tới tay khách hàng 37 xe. Tuy nhiên, so với tháng 10 năm ngoái, kết quả này vẫn giảm 61,1%. Doanh số lũy kế 10 tháng của KIA K5 hiện mới chỉ đạt 244 xe, giảm 70,5% so với cùng kỳ năm 2023. Dù có ngoại hình thể thao và tiện nghi không kém gì Mazda6, thế nhưng giá bán của KIA K5 từ 859-999 triệu đồng, lại bị đánh giá là cao hơn đối thủ Nhật Bản. Vì thế, mẫu xe sedan cỡ D của Hàn Quốc này khá kén khách bởi cả giá bán lẫn giá trị thương hiệu. Hiện tại, KIA K5 đang có 3 tùy chọn phiên bản (Luxury, Premium và GT-Line) cùng 2 tùy chọn động cơ 2.0L và 2.5L. 4. Honda Accord: 4 xe Khép lại tháng 10/2024, doanh số bán hàng của Honda Accord chỉ đạt 4 xe, giảm 50% so với tháng trước (8 xe), cũng như giảm 42,9% so với tháng 10 năm ngoái. Tính doanh số lũy kế 10 tháng qua, Honda Accord cũng mơi bán được đạt 69 xe, tăng 68,3% so với cùng kỳ năm 2023. Chỉ có điều, kết quả này không đủ giúp Honda Accord thoát ế trong bảng xếp hạng top 10 mẫu xe bán chậm nhất thị trường. Honda Accord hiện đang được bán với giá 1,099 tỷ đồng sau khi trừ khuyến mại. Dẫu vậy, mức giá này vẫn cao hơn các đối thủ xếp trên, trừ Toyota Camry.