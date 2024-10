Xe sedan cỡ D giá 1 tỷ: Đồng loạt tăng trưởng

Nhờ tác động của gói hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, doanh số của toàn bộ mẫu xe thuộc phân khúc xe sedan cỡ D đều đã ghi nhận những tín hiệu tăng trưởng tích cực. Theo số liệu thống kê từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), tháng 9 vừa qua, đã có 224 xe sedan cỡ D bán ra thị trường, tăng mạnh 80,6% so với tháng liền kề trước đó (124 xe), nhưng vẫn giảm tới 40,3% so với cùng kỳ năm 2023 (375 xe). Điều này đến từ việc người dân đã tích cực mua sắm sau khi tháng Ngâu kết thúc, cộng thêm sự hỗ trợ từ Chính phủ với ưu đãi giảm 50% lệ phí trước bạ cho xe lắp ráp trong nước cũng như các chương trình kích cầu từ đại lý. Với doanh số cải thiện không đáng kể trong tháng 9 vừa qua, KIA K5 và Honda Accord vẫn là hai cái tên tiếp tục được xướng tên trong danh sách những mẫu xe bán chậm nhất thị trường. Dưới đây là doanh số các mẫu xe trong phân khúc sedan hạng D, tầm giá 1 tỷ đồng trong tháng 9/2024: 1. Toyota Camry: 108 xe Toyota Camry đã cho thấy sự sụt giảm trong tháng 8 vừa qua chỉ là tai nạn khi mẫu xe này đã bán được 108 xe trong tháng 9/2024, tăng trưởng 66,2% so với tháng 8 (65 xe), tuy nhiên kết quả này vẫn giảm 40% so với tháng 9/2023. Doanh số lũy kế 9 tháng của năm 2024, Toyota bán được 962 xe Camry (bao gồm phiên bản hybrid), giảm 49,3% so với cùng kỳ năm 2023 (1.899 xe). Trong suốt 9 tháng đã qua của năm 2024, Toyota Camry vẫn độc chiếm vị trí số 1 trên bảng xếp hạng. Thậm chí, tổng doanh số của 3 đối thủ xếp dưới cộng lại vẫn chưa bằng nên danh hiệu xe bán chạy nhất phân khúc xe khó thoát khỏi tay Camry. Toyota Camry đang được bán ra dưới 4 phiên bản (2.0G, 2.0Q, 2.5Q và 2.5 HEV) với tùy chọn động cơ xăng và động cơ hybrid cùng iá bán dao động từ 1,105-1,495 tỷ đồng. Theo kế hoạch, cuối tháng 10 này, thế hệ mới của Toyota Camry sẽ được ra mắt tại triển lãm ô tô Việt Nam. 2. Mazda6: 88 xe Cùng với đối thủ Toyota Camry, Mazda6 cũng có mức tăng trưởng doanh số đáng ghi nhận trong tháng 9 vừa qua khi bán được 88 xe, tăng trưởng 109,5% so với tháng trước (42 xe), đồng thời chỉ giảm 17,3% so với tháng 9/2023. Doanh số cộng dồn 9 tháng đã qua của Mazda6 đạt 409 chiếc, giảm 51,3% so với cùng kỳ năm 2023 (839 xe). Mazda6 là mẫu xe có kiểu dáng vừa trẻ trung và cao cấp nhất trong các mẫu xe sedan cỡ D hiện có trên thị trường Việt. Xe được trang bị hai tùy chọn động cơ 2.0L và 2.5L với 3 phiên bản Luxury, Premium và Premium GTCCC cùng giá bán dao động từ 779-914 triệu đồng. Đây là mức giá rẻ nhất dành cho một mẫu xe sedan cỡ D. Với kiểu dáng năng động, tiện nghi đầy đủ và giá bán rẻ, đó là những yếu tố giúp cho Mazda6 luôn có được doanh số bán hàng ổn định dù thế hệ này đã tồn tại được 12 năm trên thị trường. 3. KIA K5: 20 xe Doanh số bán hàng của KIA K5 trong tháng 9/2024 dù đã tốt hơn khi bán được 20 xe, tăng 42,9% so với tháng 8 (14 xe), đồng thời cũng giảm tới 77,8% so với tháng 9 năm ngoái. Doanh số lũy kế 9 tháng của KIA K5 hiện mới chỉ đạt 207 xe, giảm 71,7% so với cùng kỳ năm 2023 (732 xe). KIA K5 là mẫu xe mới có ngoại hình thiên về thể thao, nhưng sức hút đối với các mẫu xe sedan cỡ D của Hàn Quốc lại bị giảm đi đáng kể dù trang bị tiện nghi luôn được đánh giá cao. Xe cũng có 3 tùy chọn phiên bản (Luxury, Premium và GT-Line) cùng 2 tùy chọn động cơ 2.0L và 2.5L. Giá bán từ 859-999 triệu đồng, cao hơn Mazda6 khiến nhiều người thường chọn giải pháp an toàn với mẫu xe của Nhật Bản. Bên cạnh đó, KIA K5 cũng là cái tên góp mặt liên tục trong top xe bán chậm nhất thị trường. 4. Honda Accord: 8 xe Honda Accord đã cải thiện được doanh số bán hàng trong tháng 9/2024 với 8 xe đã được giao tới tay khách hàng sau 2 tháng liên tiếp sụt giảm. Thế nhưng, mẫu xe này vẫn là một trong hai cái tên dẫn đầu trong bảng xếp hạng top 10 mẫu xe bán chậm nhất thị trường. Dẫu vậy, kết quả này đã đạt mức tăng trưởng 166,7% so với tháng 8 (3 xe) và đạt mức tăng tương tự so với tháng 9 năm ngoái. Cộng dồn doanh số của 9 tháng qua, Honda Accord bán được đạt 65 xe, tăng 91,2% so với cùng kỳ năm 2023 (34 xe). Honda Accord được động cơ 1.5 tăng áp kèm hộp số vô cấp CVT đi kèm giá bán 1,099 tỷ đồng sau khi trừ ưu đãi 220 triệu đồng tiền mặt. Thế nhưng, nếu so với các đối thủ xếp trên như Mazda6 hay KIA K5, giá bán của Accord vẫn cao hơn đáng kể.