Xe sang Porsche Macan bị triệu hồi vì đèn pha quá sáng

Porsche đang phải thu hồi gần 3.000 chiếc Macan Electric tại Mỹ để tinh chỉnh lại đèn pha cho phù hợp với tiêu chuẩn an toàn tại nước này. Đèn pha là một trong những trang bị quan trọng nhất trên mọi chiếc xe với tác dụng cung cấp ánh sáng phía trước cho xe di chuyển khi trời tối. Với công nghệ ngày càng hiện đại, đèn pha ô tô hiện có hiệu suất chiếu sáng cực kỳ tốt nhưng việc ánh sáng quá mạnh có thể gây nguy hiểm tương đương với việc đèn bị yếu. Đó cũng là lý do khiến các mẫu Porsche Macan Electric 2024 mới giao tại Mỹ hiện được lệnh đưa về đại lý để sửa chữa. Cụ thể, đèn pha trên dòng xe thuần điện này được báo cáo có cường độ sáng vượt quá tiêu chuẩn an toàn, làm tăng nguy cơ xảy ra tai nạn. Porsche phát hiện rằng đèn chiếu xa trên các mẫu Macan Electric bị ảnh hưởng được lập trình theo tiêu chuẩn của Ủy ban Kinh tế châu Âu (ECE) thay vì tuân thủ Tiêu chuẩn An toàn Phương tiện Cơ giới Liên bang (FMVSS) của Mỹ. Do đó, đèn pha của xe khi được kích hoạt sẽ có độ sáng vượt quá mức tối đa cho phép tại Mỹ. Porsche lo ngại rằng ánh sáng quá mạnh có thể làm lóa mắt người lái xe ngược chiều, giảm tầm nhìn và tăng nguy cơ xảy ra tai nạn. Do đó, hãng xe Đức đã triển khai đợt triệu hồi tự nguyện với tổng cộng 2.941 chiếc Macan Electric, sản xuất từ ngày 15/ 3 đến ngày 4/11 năm 2024, để sửa chữa. Giải pháp mà hãng đưa ra là sẽ lập trình lại phần mềm điều khiển đèn pha trên tất cả các xe Macan thuần điện bị ảnh hưởng và hoàn toàn miễn phí. Thông báo triệu hồi sẽ được gửi đến cho chủ xe bắt đầu từ ngày 24/1/2025. Porsche Macan Electric là phiên bản thế hệ hoàn toàn mới được ra mắt toàn cầu từ đầu năm 2024. Xe sử dụng hệ truyền động thuần điện với 2 mô-tơ ở 2 trục và gói pin 100 kWh. Xe ban đầu có hai phiên bản với hệ dẫn động 4 bánh tiêu chuẩn gồm Macan 4 Electric có công suất 402 mã lực và mô-men xoắn 648 Nm, và Macan Turbo mạnh mẽ hơn với 630 mã lực và 1.128 Nm. Cho tới tháng 6, Porsche đã bổ sung phiên bản dẫn động cầu sau với công suất 335 mã lực và một phiên bản 4S mới mạnh 509 mã lực vào dòng sản phẩm Macan Electric. Tại Việt Nam, Porsche đã thêm mẫu Macan thuần điện vào trang web chính thức của hãng nhưng chưa hé lộ thời điểm ra mắt. Tuy nhiên, giá khởi điểm của xe đã được tiết lộ ở trang web Porsche Châu Á–Thái Bình Dương là 4,18 tỷ và 6,77 tỷ đồng ứng với 2 phiên bản Macan 4 Electric và Macan Turbo Electric. Lê Tuấn