Xe sang của 'kiều nữ lừa đảo' đã bị kê biên lại xuất hiện ở Hà Nội?

Chiều 18/10, trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An cho biết đang tiến hành kiểm tra thông tin về chiếc ô tô Lexus mang BKS 37A-862.26 của Nguyễn Thúy Q. (SN 1993, trú tại thành phố Vinh, Nghệ An) đã bị kê biên nhưng lại xuất hiện ở Hà Nội.

Chiếc ô tô Lexus biển kiểm soát 37A-862.26 đã bị kê biên được cho là lại xuất hiện ở Hà Nội (Ảnh: Ngọc Hiếu).

Trước đó ngày 17/6/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thúy Q. về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhưng cho tại ngoại vì bị can đang nuôi con nhỏ.