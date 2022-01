Xe nhập nguyên chiếc và linh phụ kiện ô tô tăng mạnh trong năm 2021

Riêng lượng xe ô tô tải làm thủ tục hải quan nhập khẩu vào nước ta trong tháng 12/2021 là 3.995 chiếc, trị giá đạt 123 triệu USD; tăng mạnh 52,3% về lượng và tăng 79,6% về trị giá so với tháng trước. Trong đó, có tới 2.108 chiếc xe có xuất xứ từ Trung Quốc, tăng 146% so với tháng 11/2021. Tiếp theo, có 1.528 chiếc xuất xứ từ Thái Lan, tăng 20,1% và có 268 chiếc xuất xứ từ Indonesia, giảm 39,4% so với tháng 11/2021.

Đối với xe ô tô loại khác (xe ô tô chuyên dụng), trong tháng 12/2021, các doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu 2.583 chiếc xe chuyên dụng với trị giá khai báo 117,3 triệu USD, tăng mạnh 67,7% về lượng và tăng 56% về trị giá so với tháng trước. Trong đó, có tới 2.303 chiếc xuất xứ từ Trung Quốc, tăng 91,9% so với tháng 11/2021 và chiếm tỷ trọng 89% tổng số xe loại này nhập khẩu về Việt Nam. Chủng loại xe này được đăng ký tờ khai nhập khẩu trong tháng 12/2021 chủ yếu tại khu vực cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn với 1.528 chiếc, tăng 34,5% so với tháng 11/2021.

Tính chung cả năm 2021, số lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu đạt 160.035 chiếc, tăng 52,1% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, ô tô 9 chỗ ngồi trở xuống đạt 109.728 chiếc, tăng 45,2%; ô tô vận tải đạt 34.916 chiếc, tăng 55,7%.

Cũng theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trị giá nhóm hàng linh kiện và phụ tùng ô tô các loại được các doanh nghiệp nhập khẩu vào nước ta trong tháng 12/2021 đạt 428 triệu USD, trong khi đó con số này của tháng 11/2021 là 398 triệu USD. Như vậy, linh kiện & phụ tùng ô tô các loại được nhập về Việt Nam trong tháng này đã tăng 7,7% so với tháng 11/2021.