Xe MPV tháng 8/2024: Xpander giảm sâu vẫn dẫn đầu, Innova Cross trở lại bứt phá

Tổng doanh số phân khúc xe MPV trong tháng 8 tăng nhẹ so với tháng trước đó. Thứ hạng trong top 5 xe MPV bán chạy nhất không có nhiều sự thay đổi khi mẫu Mitsubishi Xpander dù giảm sâu nhất vẫn dẫn đầu. Toyota Innova Cross bứt phá tăng gấp đôi. Phân khúc MPV luôn đề cao sự đa dụng, tiện nghi và mang tính kinh tế đối với nhiều khách hàng làm kinh doanh. Đó là một trong những lý do khiến phân khúc này luôn là tâm điểm của thị trường ô tô trong nhiều tháng trở lại đây. Theo thống kê từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) và TC Group, phân khúc xe MPV tại Việt Nam ghi nhận doanh số 3.592 xe trong tháng 8/2024, tăng nhẹ 7% so với tháng trước đó (3.356 xe). Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm trước (3.954 xe), doanh số giảm 9,2%. Sự giảm sút này phần lớn nằm ở tâm lý người tiêu dùng chờ đợi thông tin giảm lệ phí trước bạ 50% của Chính phủ để mua xe với giá tốt hơn. 1. Mitsubishi Xpander: 1.003 xe Mitsubishi Xpander tiếp tục dẫn đầu phân khúc với doanh số 1.003 xe nhưng doanh số này giảm 32,8% so với tháng 7/2024 (1.492 xe) và giảm 41% so với cùng kỳ năm ngoái (1.701 xe). Dù sụt giảm mạnh, Xpander vẫn duy trì ngôi vị đầu bảng nhờ sự ưa chuộng của người tiêu dùng Việt Nam. Mitsubishi Việt Nam hiện bán mẫu Xpander với 3 phiên bản (MT, AT và AT Premium) và mẫu Xpander Cross có thiết kế SUV, giá từ 560-698 triệu đồng. Xe sử dụng động cơ xăng 1.5L, công suất 104 mã lực, mô-men xoắn 141Nm, kết hợp hộp số tự động 4 cấp hoặc số sàn 5 cấp. Phiên bản nâng cấp giữa vòng đời được điều chỉnh hộp số và vòng tua máy, giúp xe mạnh mẽ hơn ở dải tốc độ 20-50km/h. 2. Toyota Veloz Cross: 538 xe Toyota Veloz Cross giữ vị trí thứ hai với 538 xe bán ra trong tháng 8/2024, giảm 29,8% so với tháng 7/2024 (766 xe) nhưng tăng 6,7% so với tháng 8/2023 (504 xe). Điều này cho thấy mẫu xe này vẫn duy trì sự ổn định trong phân khúc MPV cỡ nhỏ, chỉ xếp sau Xpander. Toyota Veloz Cross lắp ráp tại Việt Nam có 2 phiên bản: Veloz Cross CVT và CVT Top, giá lần lượt 638 và 660 triệu đồng, riêng màu trắng ngọc trai thêm 8 triệu. Xe trang bị động cơ xăng 1.5L, công suất 105 mã lực, mô-men xoắn 138Nm và hộp số tự động CVT. Khi chở đủ tải, Veloz Cross hơi yếu và tiếng động cơ vọng vào khoang lái nhiều khi đạp ga mạnh. 3. Toyota Innova Cross: 406 xe Trong tháng 8/2024, Toyota Innova Cross đã bứt phá doanh số, lượng xe bán ra đạt 406 chiếc và đạt vị trí thứ 3 trong top 5 xe MPV bán chạy dù tháng trước đó, mẫu xe này đã rớt khỏi top 5. So với tháng 7/2024 (259 xe), doanh số Innova Cross đã tăng 56,7%. Toyota Innova Cross ra mắt thị trường Việt tháng 10/2023 với 2 phiên bản 2.0 V và 2.0 HEV tương ứng với 2 loại động cơ, giá lần lượt 810 và 990 triệu đồng. Phiên bản Innova Cross 2.0 V trang bị động cơ xăng 2.0L, sản sinh công suất 172 mã lực và mô-men xoắn 205Nm. Trong khi đó, Innova Cross 2.0 HEV được trang bị hệ thống hybrid với động cơ xăng 2.0L kết hợp cùng 1 motor điện, sản sinh công suất 150 mã lực và mô-men xoắn 188Nm. Cả hai phiên bản đều dùng hộp số CVT. 4. Hyundai Stargazer: 377 xe Tương tự các mẫu xe khác, Hyundai Thành Công chỉ bán được 377 xe Stargazer, giảm 39% so với tháng trước đó (618 xe), nhưng tăng 151% so với cùng kỳ năm 2023 (150 xe). Trong phân khúc MPV cỡ nhỏ, Hyundai Stargazer đang trở thành một đối thủ đáng gờm nhờ những cải tiến và giá cả cạnh tranh. Hyundai Stargazer X. Ảnh: Hyundai Thành Công Hyundai Stargazer nâng cấp có 3 phiên bản (tiêu chuẩn, X và X cao cấp) với giá từ 489-599 triệu đồng, thấp hơn 66-86 triệu so với phiên bản 2022. Xe chỉ thay đổi nhẹ ngoại hình, vẫn dùng động cơ xăng 1.5L, công suất 115 mã lực, mô-men xoắn 144Nm và hộp số tự động CVT. Stargazer mạnh mẽ ở tốc độ thấp nhưng yếu khi vượt 80-90km/h, phù hợp chạy trong đô thị. 5. KIA Carens: 366 xe Trong tháng 8, có 366 chiếc KIA Carens được bán ra thị trường, giảm nhẹ 7,1% so với tháng 7/2024 (394 xe) nhưng tăng 22% so với tháng 8/2023 (300 xe). KIA Carens. Ảnh: KIA VN Hiện, KIA Việt Nam đang phân phối mẫu KIA Carens với 7 phiên bản, giá dao động từ 589-779 triệu đồng. Trong 7 phiên bản, chỉ có 3 phiên bản sử dụng động cơ 1.4L tăng áp, công suất 138 mã lực và mô-men xoắn 242Nm. Các phiên bản còn lại dùng động cơ xăng 1.5L, công suất 113 mã lực và mô-men xoắn 144Nm.