Xe máy va chạm xe bồn, 1 công an tử vong

Ngày 3/11, Công an huyện Bình Chánh (TP.HCM) vẫn đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn khiến một người là cán bộ công an đang công tác tại Đội cảnh sát hình sự, công an tỉnh Long An tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông. Ảnh: NT