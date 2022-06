Xe máy khan hàng, tăng giá "chóng mặt": Bộ Công thương chỉ rõ nguyên nhân

Theo Cục Công nghiệp, xe máy khan hàng, tăng giá là do thiếu chip. Diễn biến này xẩy ra do Trung Quốc thực hiện chính sách Zero Covid.

Theo ghi nhận, nhiều tháng nay, giá bán xe máy trong nước liên tục bị đẩy lên cao. Nhiều hãng xe luôn ở trong tình trạng khan hàng. Thậm chí, nhiều đại lý còn không dám nhận thêm cọc vì không biết khi nào hàng mới về trở lại. Hiện nhiều người muốn mua phải đặt hàng, chịu chênh giá bán rất lớn. Đặc biệt, giá xe tay ga của Honda như Vision, Air Blade hay SH luôn trong tình trạng chênh vài chục triệu đồng so với giá đề xuất của hãng… Nhiều mẫu xe Honda tăng giá cao, thậm chí không có xe để bán. Các hãng xe đều “hóng” chip Trao đổi với Báo Giao thông, đại diện Cục Công nghiệp (Bộ Công thương) cho biết, hiện nguyên nhân phần lớn dẫn đến tình trạng khan hàng, tăng giá các loại xe nói chung và xe máy nói riêng là do thiếu nguồn cung chip (bộ xử lý trung tâm - PV) và chi phí đầu sản xuất tăng. Theo vị này, hiện Việt Nam chưa sản xuất được chip, mà chủ yếu được nhập từ các nước Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản…. Phần lớn là Trung Quốc. Trung Quốc thực hiện chính sách “Zero Covid”, nên nhiều nhà máy phải sản xuất cầm chừng, thậm chí đóng cửa, đây là diễn biến được vị đại diện cho rằng, đã ảnh hưởng lớn đến nguồn cung chip của cả ngành công nghiệp ô tô, điện tử, xe máy toàn cầu… Vị này lấy ví dụ: Hãng ô tô Thaco, hay Thành Công, dù xe đã hoàn thành xong công đoạn lắp ráp thiết bị, nhưng chỉ thiếu chip mà các hãng không thể giao xe cho khách. Bao giờ Việt Nam sản xuất chip? Trong tương lai gần, Việt Nam có kế hoạch thu hút, hoặc đầu tư nhà máy sản xuất chip?, theo vị đại diện: “Hiện hãng Intel đang làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, để mở nhà máy lắp ráp chip ở Việt Nam. Nhưng chỉ phục vụ trong ngành máy vi tính. Còn về sản xuất chip để phục vụ trong ngành ô tô và xe máy thì chưa, bởi có những đặc thù nhất định”. Do đó, tình trạng khan hiếm xe máy do thiếu chip vẫn sẽ phụ thuộc vào diễn biến sản xuất của Trung Quốc. Giải pháp nhanh nhất là Trung Quốc thay đổi chính sách “Zero Covid, vị này dự báo “phải đợi sau đại hội đảng của nước này, lúc đó may ra có thế có chiến lược khác”. Là dòng xe ổn định giá cũng đã "sốt" trong những tháng qua. Nhiều đại lý còn không nhận cọc do không biết chính xác thời gian có xe giao Việt Nam đang hỗ trợ ngành xe máy ra sao? Nói về thực trạng ngành xe máy tại Việt Nam, vị đại diện Cục Công nghiệp cho biết, có đến 80-90% là doanh nghiệp FDI. “Thị trường và sức mua lớn, nên các hãng xe máy như Honda, Yamaha đều tự lắp ráp và lôi kéo hệ thống các nhà cung ứng của họ từ nước ngoài sang Việt Nam”, vị này nói và cho biết thêm, hiện cũng có nhiều doanh nghiệp Việt Nam cung cấp phụ tùng xe máy, nhưng chủ yếu là những mảng đơn giản, còn nhưng những bộ phận phức tạp như động cơ thì chưa làm được… Việt Nam hỗ trợ ngành xe máy ra sao?, theo vị đại diện, trong chính sách các ngành công nghiệp hỗ trợ được ưu tiên phát triển (theo Nghị định 111) gồm 6 nhóm ngành là: Dệt may, da giầy, điện tử, cơ khí, ô tô, công nghệ cao. Tức là, không có riêng chính sách cho ngành xe máy, mà Bộ Công thương sẽ nghiên cứu, đề xuất, ban hành chính sách chung cho ngành cơ khí chế tạo, trong đó có những phần liên quan đến ngành xe máy… Vị đại diện bày tỏ, hiện nay, việc hỗ trợ trực tiếp cho ngành xe máy đang được thực hiện dưới góc độ đào tạo. “Bộ Công thương đang phối hợp với một số doanh nghiệp lớn như Samsung, Honda, Toyota để tổ chức đào tạo, cải tiến về sản xuất, quy trình quản lý, quản lý chất lượng về quy trình xản xuất…Nếu có doanh nghiệp nào có thể cải thiện được năng lực sản xuất, chuỗi giá trị sản phẩm, thì sẽ xem xét, hướng dẫn sản xuất sản phẩm cho ngành ô tô”, vị này nói. Tuy nhiên, vị này cũng nhấn mạnh: “Quá trình còn lâu dài, vì yêu cầu ngành ô tô cao hơn xe máy nhiều”. (Theo Báo Giao Thông) Quảng cáo