Xe máy bốc cháy dữ dội sau tai nạn

Your browser does not support the audio element.

Sáng nay (30/12), thông tin từ UBND xã Sơn Long (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh), trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe điện và xe máy khiến hai người bị thương.