Xe KIA Morning lao xuống vực sâu Mã Pì Lèng, 3 người tử vong

Chiếc xe KIA Morning 4 chỗ lao xuống vực sâu hàng trăm mét khiến 3 nạn nhân tử vong, một người nguy kịch (Ảnh: Lê Nam).

Sáng 19/11, trao đổi với PV Dân trí, đại diện Đội Cảnh sát giao thông - trật tự, Công an huyện Mèo Vạc (Hà Giang) xác nhận thông tin trên và cho biết, hiện các lực lượng chức năng đang tích cực điều tra, làm rõ nguyên nhân sự việc.