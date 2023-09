Xe khách tông ô tô 16 chỗ ở Đồng Nai: Sức khoẻ 4 nạn nhân giờ ra sao?

Danh tính 4 nạn nhân tử vong gồm: tài xế xe 16 chỗ Nguyễn Văn Cảnh (SN 1990, ngụ tỉnh Bình Thuận), Nguyễn Xuân Khang (SN 2006, ngụ tỉnh Bình Thuận), Nguyễn Anh Tuấn (SN 1976, ngụ tỉnh Bình Thuận), Đoàn Thị Liên (SN 1964, ngụ tỉnh Bình Thuận).

Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an huyện Định Quán (Đồng Nai) đã ra quyết định khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự Hoàng Văn Tính (tài xế xe khách Thành Bưởi) để tiếp tục điều tra về hành vi "Vi phạm phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Xe khách Thành Bưởi sau khi va chạm với xe 16 chỗ tại huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai.

Ông Lê Quang Bình, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Nai, Phó trưởng Ban thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh cho biết, Ban An toàn giao thông tỉnh hỗ trợ gia đình mỗi nạn nhân tử vong 5 triệu đồng/người, bị thương 3 triệu đồng/người.

Đại tá Trần Anh Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh cũng hỗ trợ mỗi nạn nhân tử vong và bị thương 1 triệu đồng/người. Huyện ủy và Ban An toàn giao thông huyện Định Quán hỗ trợ nạn nhân tử vong 5 triệu đồng/người, người bị thương 3 triệu/người và Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Nai hỗ trợ mỗi nạn nhân tử vong và bị thương 1 triệu đồng/người.

Lâm Ngọc