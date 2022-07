Xe khách nát bét khi đâm trực diện xe container

Thời điểm trên, xe container mang BKS 43H – 009.44 kéo theo rơ mooc 43R – 031.46 do tài xế Đinh Văn Quân (SN 1994, trú tại Hương Lâm, Hương Khê, Hà Tĩnh) di chuyển theo hướng thị trấn Khe Sanh (huyện Hướng Hoá) lên cửa khẩu Lao Bảo.

Theo cán bộ CSGT, chiếc xe khách 12 chỗ là loại xe hạ tải, dùng để chở hàng. Ảnh: Công an cung cấp

Khi đến Km 75+200, xe container do anh Quân điều khiển bất ngờ bị xe khách loại 12 chỗ mang BKS 74D – 002.54 do tài xế Lê Trường An (SN 1988, trú tại thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ) chở theo phụ xe Trương Đình Đức (SN 1994, trú huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị) lấn làn, đâm trực diện.

Cú đâm trực diện khiến chiếc xe 12 chỗ nát bét, anh Đức không may tử vong tại chỗ còn tài xế An bị thương nặng, được đưa đến bệnh viện cấp cứu.