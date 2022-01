Xe khách chở lao động về quê nghỉ Tết gặp nạn, 3 người bị thương

Your browser does not support the audio element.

Chiều 2/1, ông Cụt Văn Long - Chủ tịch UBND xã Bắc Lý, Kỳ Sơn cho biết, vụ tai nạn nói trên xảy ra vào khoảng 9h sáng cùng ngày. Vào thời gian trên, chiếc xe khách (chưa rõ BKS) chở theo 31 người dân quê ở xã Bắc Lý lao động tại Quảng Nam về quê nghỉ Tết Dương lịch.