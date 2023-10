Xe khách bị chèn ép, chặn đường hàng chục km trên quốc lộ

Trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một xe khách đang di chuyển trên đường quốc lộ liên tục bị nhà xe khác có , không cho lưu thông khiến nhiều phương tiện tham gia giao thông bị ùn tắc.

Qua tìm hiểu, địa điểm xảy ra trên quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn phường Hải An, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Xe khách bị chặn là nhà xe An Bình Tâm, có địa chỉ tại huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

Sáng 19/10, anh N.V.Đ. (quản lý nhà xe An Bình Tâm), cho biết, công ty đang làm đơn gửi cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa để làm rõ vụ việc.