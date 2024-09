Xe hybrid cắm điện nổi lên như một sự thay thế giá cả phải chăng cho xe điện

Khi nhu cầu về xe điện (EV) chậm lại kéo dài và sự chậm trễ trong cơ sở hạ tầng sạc vẫn tiếp diễn, PHEV đã nổi lên như một giải pháp thay thế thiết thực do nhu cầu sạc giảm. (Nguồn: Car and Driver) Xe điện hybrid cắm điện (PHEV) là loại xe thân thiện với môi trường phát triển nhanh nhất trên thị trường toàn cầu. Khi nhu cầu về xe điện (EV) chậm lại kéo dài và sự chậm trễ trong cơ sở hạ tầng sạc vẫn tiếp diễn, PHEV đã nổi lên như một giải pháp thay thế thiết thực do nhu cầu sạc giảm. Được trang bị cả động cơ đốt trong và động cơ điện, PHEV cho phép động cơ chủ động tham gia vào quá trình lái xe, cung cấp phạm vi lên đến 100km chỉ bằng năng lượng điện và thêm 1.000km với động cơ. Điều này giúp giảm sự bất tiện khi sạc so với xe điện thuần túy, thường có phạm vi hoạt động khoảng 700km. Chỉ 2-3 năm trước, PHEV ít được chú ý do phạm vi điện hạn chế của chúng khoảng 30 km và giá cao hơn 10 triệu won (7.500 USD) so với xe hybrid thông thường. Tuy nhiên, những tiến bộ trong công nghệ đã dẫn đến sự ra đời của các mẫu xe có phạm vi điện hơn 100 km, khiến chúng phù hợp cho cả lái xe trong thành phố và đi đường dài. Các nhà sản xuất ôtô Trung Quốc như BYD cũng đã tung ra PHEV với giá khoảng 20 triệu won (15.000 USD), giúp tăng khả năng chi trả. Theo Hiệp hội Ôtô và di động Hàn Quốc (KAMA) vào ngày 22/9, khoảng 2,59 triệu PHEV đã được bán trên toàn cầu trong 6 tháng đầu năm nay, tăng 57% so với 1,65 triệu xe của năm 2023. Ngược lại, mức tăng trưởng doanh số của xe điện thuần túy và xe hybrid chỉ lần lượt là 8% và 17%. Doanh số bán xe điện PHEV, chiếm một phần ba doanh số bán xe điện trong nửa đầu năm 2022, hiện đã đạt một nửa. Nhu cầu về PHEV đã tăng vọt ở các thị trường như Trung Quốc và Mỹ, nơi diện tích đất rộng lớn đòi hỏi phạm vi lái xe dài. Tại Trung Quốc, doanh số bán PHEV gần như tăng gấp đôi lên 1,91 triệu chiếc, chiếm khoảng 74% thị trường PHEV toàn cầu trong nửa đầu năm, tăng từ 62% vào năm 2023. Mỹ cũng chứng kiến doanh số bán PHEV tăng gần 20%, đạt 160.000 chiếc.Trước đây, PHEV có giá cao hơn xe đốt trong và có dung lượng pin nhỏ hơn so với EV, dẫn đến trợ cấp thấp hơn và khả năng cạnh tranh giảm. Tuy nhiên, với các công ty Trung Quốc đang tích cực phát triển công nghệ PHEV, giá đã bắt đầu giảm. BYD đã giới thiệu các mẫu xe Qin L và Seal 06 vào tháng 5/2024, cả hai đều có giá khoảng 20 triệu won và có hệ thống PHEV cải tiến. Vào tháng 7/2024, Chery Automobile đã công bố rằng mẫu xe PHEV của mình, Fulwin T10, đã lập kỷ lục Guinness khi di chuyển được hơn 2.100km mà không cần sạc hoặc tiếp nhiên liệu. Các nhà sản xuất ôtô toàn cầu ngày càng tập trung vào PHEV như một giải pháp chuyển tiếp cho việc áp dụng EV. General Motors, 1 trong 3 công ty lớn của Mỹ, đã ngừng sản xuất dòng PHEV vào năm 2019 nhưng kể từ đó đã sửa đổi chiến lược của mình, công bố một mẫu PHEV mới cho năm 2027. Các nhà sản xuất siêu xe, theo truyền thống chậm áp dụng xe điện hơn, hiện đang ưu tiên phát hành PHEV hơn là EV thuần túy. Lamborghini đã ra mắt PHEV đầu tiên của mình, Urus SE, vào tháng 4/2024, trong khi hoãn quá trình chuyển đổi hoàn toàn sang EV cho đến sau năm 2028. PHEV cũng nổi lên như một giải pháp thay thế khả thi cho EV ở châu Âu. Khi trợ cấp cho cả PHEV và EV đều giảm, PHEV trở nên dễ mua hơn mà không cần các ưu đãi của chính phủ. Tại Đức, nơi trợ cấp EV đã bị bãi bỏ vào cuối năm 2023, doanh số bán PHEV đã tăng gần 14% trong nửa đầu năm nay, trong khi doanh số bán EV giảm 16%./.