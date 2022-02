Xế hộp Trà Ngọc Hằng kẹt trên cầu hẹp, nguy cơ 'bay sông'

Rất may cho nữ người mẫu khi có người trợ giúp cô trong việc điều khiển xe hơi, cộng với điều phối của an ninh khu vực.





Chiếc xe đã va quệt vào thành cầu, bị trầy xước, méo mó.



Phải cần đến sự giải cứu thì xế hộp của Trà Ngọc Hằng mới rời khỏi được nơi đây.

Clip do Trà Ngọc Hằng chia sẻ.

"Nữ tài xế tay lái lụa, bung hết lụa rồi mà xe vẫn còn kẹt ở cầu. Vẫn còn may là cái xe chưa bay xuống sông.