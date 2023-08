Xe giường nằm cháy dữ dội trên cao tốc, hơn 30 hành khách thoát nạn

Tối 20/8, đại diện Đội CSGT số 6, Phòng 8, Cục Cảnh sát giao thông Bộ Công an, cho biết, chiều cùng ngày trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây xảy ra vụ cháy xe khách nghiêm trọng. May mắn tài xế phát hiện kịp thời nên hơn 30 hành khách thoát nạn an toàn.

Hiện trường cháy xe khách trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây (Ảnh: CTV).