Xe giá rẻ dưới 500 triệu: Toyota Wigo nhường lại ngôi đầu cho Hyundai Grand i10

Dưới đây là doanh số cụ thể các mẫu xe trong phân khúc hạng A tại Việt Nam trong tháng 7/2024: 1. Hyundai Grand i10: 400 xe Trong tháng 7, Hyundai Grand i10 đã lấy lại vị trí số 1 của mình sau khi để rớt vào tay đối thủ Toyota Wigo vào tháng trước. Theo đó, mẫu xe đô thị cỡ nhỏ của Hyundai đã bán được 400 xe, tăng tới 203% so với tháng 6 (132 xe) nhưng vẫn giảm 22,3% so với cùng kỳ năm ngoái (515 xe). Lũy kế từ đầu năm đến nay, mới chỉ có 2.421 xe Hyundai Grand i10 được bán ra thị trường, giảm 44,6% so với cùng kỳ năm 2023 (4.373 xe). Sức mua tăng của mẫu xe này đến từ sự thay đổi ở phiên bản nâng cấp vừa ra vào giữa tháng 6 vừa qua. Ở phiên bản nâng cấp, Hyundai Grand i10 vẫn có 2 biến thể hatchback và sedan với tổng cộng 6 phiên bản, giá dao động từ 360-455 triệu đồng. Xe được trang bị động cơ 1.2L đi kèm hộp số sàn 5 cấp hoặc tự động 4 cấp. 2. Toyota Wigo: 231 xe Toyota Wigo có màn bứt tốc về mặt doanh số trong tháng trước đó nhưng điều này đã không được lặp lại trong tháng 7 vừa qua khi mẫu xe này chỉ bán được 231 xe, giảm 22,8% so với tháng 6 (299 xe) và giảm 26,4% so với tháng 7/2023 (314 xe). Lũy kế đến hết tháng 7 năm 2024, Toyota đã bán được 1.517 chiếc Wigo, chỉ hơn một nửa so với "ông vua" phân khúc xe đô thị cỡ nhỏ Hyundai Grand i10. Toyota Wigo hiện hành là mẫu xe thế hệ mới được ra mắt từ tháng 6/2023 với hai phiên bản E và G, giá dao động từ 360-405 triệu đồng. Xe được trang bị động cơ 1.2L với tùy chọn hộp số sàn 5 cấp (bản E) và hộp số tự động vô cấp (bản G). Điểm bất lợi của Toyota Wigo là chỉ có 2 phiên bản. Trong khi hai đối thủ còn lại đều khá đa dạng các phiên bản để khách hàng tùy chọn. 3. KIA Morning: 54 xe Doanh số bán hàng của KIA Morning trong tháng 7 chỉ đạt 54 xe, giảm 29,9% so với tháng 6 (77 xe), đồng thời cũng giảm mạnh 44,9% so với tháng 7/2023 (98 xe). Với doanh số không bán nổi 100 xe mỗi tháng, KIA Morning buộc phải chấp nhận đứng ở vị trí cuối. Thật khó để mẫu xe này cải thiện vị trí của mình khi tổng doanh số của KIA Morning sau 7 tháng mới chỉ đạt 451 xe, giảm 53,6% so với cùng kỳ năm 2023 (971 xe). Vì thế, mẫu xe này có khoảng cách quá xa so với hai đối thủ trên về doanh số. Tại thị trường Việt Nam, KIA Morning được trang bị động cơ 1.2L, đi kèm hộp số sàn 5 cấp hoặc số tự động 4 cấp. Xe bán ra với 5 phiên bản (MT, AT, Premium, X-Line và GT-Line), giá lần lượt 349-424 triệu đồng. Tuy nhiên, mẫu xe này gần như không có chính sách ưu đãi nhiều như đối thủ nên khó thu hút được người mua.