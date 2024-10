Xe giá rẻ dưới 500 triệu: Toyota Wigo đi ngược xu thế

Trong tháng 9/2204, doanh số toàn phân khúc xe hạng A đã theo đà tăng chung của thị trường. Tuy nhiên, Toyota Wigo lại không duy trì được điều này khi đã có tháng thứ 2 liên tiếp sụt giảm doanh số bán hàng. Thống kê của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) và TC Motor cho thấy doanh số toàn phân khúc xe hạng A trong tháng 9/2024 đã bán được 806 xe, giảm 47,1% so với tháng trước (548 xe), đồng thời cũng tăng 19,6% so với cùng kỳ năm ngoái (682 xe). Dù tổng doanh số bán hàng của phân khúc này tăng và các vị trí trên bảng xếp hạng không đổi nhưng sự sụt giảm của Toyota Wigo đã cho thấy tác động rõ ràng từ chính sách ưu đãi giảm 50% lệ phí trước bạ cho xe sản xuất và lắp ráp trong nước. Dưới đây là doanh số cụ thể các mẫu xe trong phân khúc hạng A tại Việt Nam trong tháng 9/2024: 1. Hyundai Grand i10: 561 xe Kết thúc tháng 9/2024, Hyundai Grand i10 vẫn tiếp tục giữ được vị trí số 1 khi bán được 561 xe, tăng 81% so với tháng 8 trước đó (310 xe) nhưng vẫn giảm 10,7% so với tháng 9/2023. Doanh số lũy kế 9 tháng đã qua của Hyundai Grand i10 đạt 3.292 xe, giảm mạnh 38,9% so với cùng kỳ năm 2023 (5.386 xe). Tháng 6 vừa qua, Hyundai Grand i10 đã ra mắt phiên bản nâng cấp. Xe vẫn được trang bị động cơ 1.2L kèm tùy chọn số sàn 5 cấp và số tự động 4 cấp nhưng có một số thay đổi ở ngoại hình và trang bị tiện nghi. Hyundai Grand i10 hiện có giá dao động từ 360-455 triệu đồng cho 6 phiên bản cùng tùy chọn 2 biến thể hatchback và sedan. 2. Toyota Wigo: 183 xe Doanh số bán hàng trong tháng 9/2024 của Toyota Wigo chỉ đạt 183 xe, giảm 8,5% so với tháng 8 (200 xe) và giảm nhẹ 2,1% so với tháng 9/2023. Đây là tháng thứ 2 liên tiếp ghi nhận đà giảm doanh số của mẫu xe này. Lũy kế đến hết tháng 9 năm 2024, Toyota đã bán được 1.900 chiếc Wigo. Do Toyota Wigo hoàn toàn mới quay trở lại thị trường Việt vào tháng 6/2023 nên nếu chỉ tính tổng doanh số từ giai đoạn bán ra tương ứng (tháng 6-9/2024), Wigo bán được 1.003 xe, vẫn thấp hơn 6 xe so với doanh số cộng dồn 4 tháng (6-9/2023) là 1.009 xe. Tại Việt Nam, Toyota Wigo được trang bị động cơ 1.2L với tùy chọn hộp số sàn 5 cấp và hộp số tự động vô cấp. Sự sụt giảm doanh số trong tháng 9 vừa qua có thể đến từ tác động giảm 50% lệ phí trước bạ cho xe lắp ráp, trong khi đây trở thành bất lợi với Toyota Wigo khi mẫu xe này được nhập khẩu. Xe cũng chỉ có 2 phiên bản E và G với giá bán lần lượt là 360 triệu đồng và 405 triệu đồng. 3. KIA Morning: 62 xe Trong tháng 9 vừa qua, KIA Morning đã cho thấy kết quả kinh doanh tương đối tốt với 62 xe đã được bán, tăng 63,2% so với tháng 8 (38 xe), song vẫn giảm 24,4% so với tháng 8/2023. Tổng doanh số của KIA Morning sau 9 tháng đã qua mới chỉ đạt 551 xe, giảm 51% so với cùng kỳ năm 2023 (1.125 xe). Tại thị trường Việt Nam, KIA Morning có 5 phiên bản (MT, AT, Premium, X-Line và GT-Line). Xe được trang bị động cơ 1.2L, đi kèm hộp số sàn 5 cấp hoặc số tự động 4 cấp với giá lần lượt 349-424 triệu đồng.