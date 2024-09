Xe giá rẻ dưới 500 triệu: KIA Morning ế ẩm mức báo động đỏ

Doanh số toàn phân khúc xe hạng A trong tháng 8/2024 ghi nhận đà giảm chung theo thị trường. Trong đó, doanh số KIA Morning đáng báo động, có khả năng lọt top xe bán chậm trong tháng tới nếu không cải thiện tình hình. Trong tháng 8 vừa qua, thống kê của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) và TC Motor cho thấy doanh số toàn phân khúc xe hạng A chỉ bán được 548 xe, giảm 20% so với tháng trước (685 xe), đồng thời cũng giảm 19,6% so với cùng kỳ năm ngoái (682 xe). Nguyên nhân được cho là tháng 8 rơi vào thời điểm tháng Ngâu nên sức mua của toàn thị trường xe đã bị ảnh hưởng, phân khúc xe hạng A cũng không phải ngoại lệ. Dù bị sụt giảm doanh số bán hàng nhưng vị trí xếp hạng giữa các mẫu xe trong phân khúc xe hạng A vẫn giữ nguyên. Dưới đây là doanh số cụ thể các mẫu xe trong phân khúc hạng A tại Việt Nam trong tháng 8/2024: 1. Hyundai Grand i10: 310 xe Với doanh số bán ra trong tháng 8 là 310 xe, dù giảm 22,5% so với tháng trước (400 xe) và giảm 19,5% so với tháng 8/2023 nhưng Hyundai Grand i10 vẫn tiếp tục giữ được vị trí số 1. Doanh số lũy kế 8 tháng đã qua của Hyundai Grand i10 mới chỉ đạt 2.731 xe, giảm mạnh 42,6% so với cùng kỳ năm 2023 (4.758 xe). Hyundai Grand i10 vừa nhận được những nâng cấp mới từ tháng 6 với một số thay đổi về ngoại hình và trang bị tiện nghi. Xe được trang bị động cơ 1.2L đi kèm hộp số sàn 5 cấp hoặc tự động 4 cấp. Hyundai Grand i10 có giá dao động từ 360-455 triệu đồng cho 6 phiên bản cùng tùy chọn 2 biến thể hatchback và sedan. 2. Toyota Wigo: 200 xe Kết thúc tháng 8, doanh số của Toyota Wigo cũng ghi nhận chiều hướng giảm khi chỉ bán được 200 xe, giảm 13,4% so với tháng 7 (231 xe) và giảm 11% so với tháng 8/2023 (225 xe). Lũy kế đến hết tháng 8 năm 2024, Toyota đã bán được 1.717 chiếc Wigo, trung bình mỗi tháng bán được gần 215 xe. Toyota Wigo hoàn toàn mới quay trở lại thị trường Việt vào tháng 6/2023. Mức trung bình tháng trong 3 tháng 6, 7, 8 năm 2023 (822 xe) của mẫu xe này là 294 xe, cao hơn mức bán trung bình hiện nay trong 8 tháng qua. Tại Việt Nam, Toyota Wigo là mẫu xe hạng A duy nhất được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Xe được trang bị động cơ 1.2L với tùy chọn hộp số sàn 5 cấp và hộp số tự động vô cấp. Điểm bất lợi của Toyota Wigo là chỉ có 2 phiên bản E và G với giá bán lần lượt là 360 triệu đồng và 405 triệu đồng. 3. KIA Morning: 38 xe Trong tháng 8 vừa qua, vị trí của KIA Morning vẫn bét bảng với doanh số bán hàng đáng báo động khi chỉ bán được 38 xe, giảm 29,6% so với tháng 7 (54 xe), đồng thời cũng giảm mạnh 47,2% so với tháng 8/2023 (72 xe). Kết quả này thậm chí suýt khiến mẫu xe này lọt vào top xe bán chậm trong tháng này. Dự báo, tình hình kinh doanh không được cải thiện, KIA Morning hoàn toàn có thể bị xướng tên trong danh sách đó vào tháng 9 tới đây. Tổng doanh số của KIA Morning sau 8 tháng đã qua mới chỉ đạt 489 xe, giảm 53,1% so với cùng kỳ năm 2023 (1.043 xe). Tại thị trường Việt Nam, KIA Morning có 5 phiên bản (MT, AT, Premium, X-Line và GT-Line). Xe được trang bị động cơ 1.2L, đi kèm hộp số sàn 5 cấp hoặc số tự động 4 cấp với giá lần lượt 349-424 triệu đồng.