Xe điện Volvo EC40 chính thức bán ra tại thị trường Việt Nam

Volvo Car Việt Nam đã chính thức ra mắt mẫu xe thuần điện đầu tiên tại thị trường Việt Nam mang tên Volvo EC40. EC40 được ra mắt tại thị trường Việt Nam với phiên bản Twin Motor mang đến hiệu suất lên đến 408HP, cùng 04 lựa chọn phối màu khác nhau. Mỗi lần sạc, mẫu xe điện của Volvo có thể di chuyển quãng đường lên đến 510km. Volvo EC40 (giá 1,739 tỷ đồng) có kích thước dài, rộng, cao lần lượt là 4.440, 1.873, 1.591mm và chiều dài cơ sở 2.702mm, tương đương nhiều dòng xe thuộc phân khúc CUV cỡ C. Về vận hành, EC40 tại Việt Nam là phiên bản sở hữu 2 mô tơ điện tạo ra hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian, công suất 408 mã lực/670 Nm, tăng tốc 0-100km/giờ trong 4,6 giây. Phạm vi di chuyển mỗi lần sạc đầy 510 km. Pin xe có thể sạc đầy trong 12 giờ với bộ sạc 7kW và nhanh hơn nếu sử dụng các hệ thống sạc công suất cao hơn. Bên trong Volvo EC40 là không gian nội thất 2 hàng ghế với 5 chỗ ngồi. Phía sau hàng ghế thứ hai là khoang hành lý có thể tích 404 lít. Khi hàng ghế sau gập xuống, thể tích khoang hành lý sẽ tăng lên 1.205 lít. Ngoài ra, xe còn có thêm ngăn chứa đồ nhỏ với thể tích khoảng 31 lít bên dưới nắp ca-pô. Một trong những tính năng độc đáo và trở thành đặc trưng cho thương hiệu Volvo chính là Pilot Assist (công nghệ trợ lái thông minh). Ra mắt vào năm 2014, Pilot Assist dần trở thành trang bị tiêu chuẩn trên những dòng xe Volvo hiện hành. Kết hợp với nhiều công nghệ hỗ trợ lái an toàn khác, xe Volvo có thể chủ động đánh lái, đảm bảo khoảng cách an toàn khi di chuyển đồng thời giảm tốc độ hoặc dừng hẳn khi có rủi ro tiềm ẩn. City Safety – trái tim của hệ thống an toàn Intellisafe, bao gồm các tính năng phát hiện & cảnh báo va chạm (Collision Warning). Tính năng phát hiện cảnh báo chướng ngại vật phía trước như ô tô, xe máy, xe đạp, người đi bộ. Tính năng hỗ trợ giữ làn đường (Lane Keeping Aid) cùng tính năng kiểm soát hành trình chủ động (Apdative Cruise Control) giúp chiếc xe giữ đúng làn đường cũng như giữ khoảng cách và tốc độ an toàn với phương tiện di chuyển phía trước. Để giúp hành khách an toàn và pin nguyên vẹn trong trường hợp va chạm, EC40 còn có cấu trúc an toàn độc đáo. Pin được bảo vệ bằng lồng an toàn gồm khung nhôm với vùng hấp thụ xung lực (có thể co rụm hay uốn cong) vào giữa cấu trúc thân xe. Volvo cũng giới thiệu bộ sưu tập xe Plug-in Hybrid bao gồm XC90 Plug-in Hybrid Ultra, XC60 Plug-in Hybrid Ultra và S90 Plug-in Hybrid Ultra. Tại Việt Nam, Volvo Cars là thương hiệu xe sang duy nhất có đủ bộ sưu tập Plug-in Hybrid, từ SUV 7 chỗ (XC90), SUV 5 chỗ (XC60) và Sedan (S90). Dòng xe Plug-in Hybrid cho phép chuyển đổi linh hoạt giữa chế độ hoạt động bằng động xăng, hybrid và thuần điện, nổi bật trong khả năng tiết kiệm nhiên liệu, bảo vệ môi trường và hiệu năng mạnh mẽ.