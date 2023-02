Xe đầu kéo làm rơi hàng chục bao tải cám xuống đường Vành đai 3 trên cao

Nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ số 6 đã điều động cán bộ, chiến sĩ có mặt tại hiện trường để phân luồng, giảm ùn tắc. Đồng thời, tổ tuần tra do Thượng uý Trần Đoàn cùng 2 cán bộ, chiến sĩ khác đã có mặt để giúp lái xe thu dọn hiện trường, giải quyết sự cố.

Xe đầu kéo xảy ra sự cố mang biển số 90R - 011.XX, do tài xế L.K.H. (SN 1974, trú tại Phủ Lý, Hà Nam) điều khiển. Xe chở theo nhiều bao cám, do dây chằng bị đứt nên nhiều bao tải đã rơi xuống đường. Vụ việc rất may không gây thiệt hại về người và tài sản.

Đến 17h30 cùng ngày, giao thông qua khu vực đã trở lại bình thường.