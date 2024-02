Xe đầu kéo bốc cháy khi dừng chờ đèn đỏ trên quốc lộ

Chiều 26/2, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Bình Định cho biết đơn vị vừa huy động phương tiện, lực lượng nhanh chóng dập tắt vụ cháy xe đầu kéo xảy ra trên quốc lộ 19 mới.

Khoảng 15h15, xe đầu kéo biển kiểm soát 77C-107.53 kéo theo rơ moóc 77R-015.10 bất ngờ bốc cháy. Khi đó, phương tiện này do tài xế Võ Tuấn Hải (46 tuổi, trú thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) điều khiển, đi tới quốc lộ 19 mới đoạn qua huyện Tuy Phước (Bình Định), hướng từ Cảng Quy Nhơn lên thị xã An Khê.