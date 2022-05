Xe cứu thương hú còi, gọi loa khẩn cấp, tài xế nói lý 'vượt đèn đỏ gây tai nạn ai chịu?'

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại hình ảnh tại nút giao Nguyễn Hữu Thọ - Linh Đàm (TP Hà Nội) vào ngày 22/4/2022 vừa qua,

Trong clip, mặc cho xe cứu thương hú còi ưu tiên, những người trong xe cấp cứu gọi loa xin nhường đường nhưng tài xế xe ô tô Vios biển kiểm soát 18A - 111.68 vẫn không di chuyển.

Đoạn clip ghi lại sự việc

"Nay bố em mất rồi, lo công việc xong cho ông mới đăng video này lên để cảnh tỉnh mọi người. Nếu thấy xe ưu tiên thì nên cố gắng nhường đường ngay, vì một phút của các anh chị có thể cứu được 1 mạng người đó.