Xe container được trục vớt từ dưới lòng sông Hồng

Trước đó, như đã đưa tin, vào khoảng 4h ngày 30/8, tại km164+600 cầu Thanh Trì (Hà Nội), xe ô tô biển kiểm soát 15C-134.91 do lái xe L.V.T. (38 tuổi, ở Giao Thủy, Nam Định) điều khiển đã va vào dải phân cách mềm và lan can cầu. Cú đâm làm đổ 24m dải phân cách mềm, 3 khoảng lan can. Toàn bộ người cùng xe đầu kéo và rơ moóc lao xuống sông Hồng.

Rất may thời điểm xảy ra vụ tai nạn, cầu Thanh Trì vắng người và phương tiện lưu thông nên không gây hậu quả nghiêm trọng. Tài xế xe container đã chui được ra khỏi xe và bơi vào bờ an toàn.

Một số hình ảnh trục vớt xe: