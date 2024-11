Xe chở rác rơi khỏi cầu Bình Thành, 2 người đang mất tích

Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra tại khu vực cầu treo Bình Thành (tỉnh Thừa Thiên Huế), khiến cả người và xe xuồng chở rác rơi xuống sông. Sáng 21/11, lãnh đạo Công an tỉnh Thừa Thiên Huế có mặt tại hiện trường, chỉ đạo cứu nạn, cứu hộ vụ tai nạn giao thông xảy ra tại cầu treo Bình Thành, xã Bình Thành (thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế). Ban An toàn giao thông tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã có thông tin nhanh về vụ tai nạn xảy ra tại cầu Bình Thành. Theo đó, khoảng 7h15 ngày 21/11, tại cầu treo Bình Thành, thị xã Hương Trà xảy ra vụ xe xuồng chở rác mang biển kiểm soát 75C-044.83 va vào lan can cầu treo Bình Thành, rơi xuống sông, trên xe có 2 người, đang mất tích. Các lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn (Ảnh: Cao Tiến). Sau khi vụ việc xảy ra, lãnh đạo Ban An toàn giao thông tỉnh, Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế, thị xã Hương Trà, các đơn vị liên quan đã đến hiện trường chỉ đạo lực lượng chức năng và chính quyền địa phương tổ chức tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, xác định nguyên nhân vụ việc. Đại tá Nguyễn Đình Thừa, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ. Đến khoảng 8h30 cùng ngày, các lực lượng chức năng đã phát hiện vị trí của phương tiện dưới lòng sông. Ghi nhận của phóng viên Dân trí tại hiện trường, do trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế xảy ra mưa lớn, kéo dài, công trình thủy điện Bình Điền phía thượng nguồn điều tiết lũ nên nước trên sông Hữu Trạch dâng cao, gây khó khăn cho công tác cứu hộ. Nước trên sông Hữu Trạch dâng cao, gây khó khăn cho công tác cứu hộ (Ảnh: Cao Tiến). Mặt khác, vị trí xảy ra tai nạn có địa thế hiểm yếu, xe cẩu không thể ra giữa cầu treo để thực hiện cứu hộ, cứu nạn. Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu các lực lượng chức năng tập trung cứu hộ nhưng phải bảo đảm an toàn. Trước đó, Dân trí đã từng phản ánh tình trạng xuống cấp, hết niên hạn, buộc cơ quan chức năng phải hạ tải phương tiện đi qua cầu treo Bình Thành. Đây là một trong những cầu yếu đã được lên phương án xây cầu mới thay thế trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.