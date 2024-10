Xe chở dăm gỗ lật nghiêng đè 3 người đi xe máy tử vong

Xe chở dăm gỗ vào cua khi qua đoạn ngã 5 vòng xuyến ở thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, bất ngờ bị lật nghiêng, đè lên 3 người đi trên xe máy, khiến cả 3 tử vong. Ngày 20/10, Phòng Cảnh sát Phòng Cháy chữa cháy và Cứu nạn Công an tỉnh Bình Định cho biết, khoảng 10h16 cùng ngày, xe tải biển kiểm soát 77H-025.xx do tài xế N.M.T. (34 tuổi trú tại xã Mỹ Lợi, huyện Phù Mỹ, Bình Định) điều khiển, chở dăm gỗ chạy theo hướng thị xã Sông Cầu (tỉnh Phú Yên) dọc quốc lộ 1D đi thành phố Quy Nhơn. Xe tải chở dăm gỗ lật nghiêng đè 3 người đi đường tử vong ở Bình Định (Ảnh: Doãn Công). Khi đến ngã 5 đường Tây Sơn - Nguyễn Thái Học (thuộc phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn), xe bị lật nghiêng, đè lên 3 người đi trên xe máy cùng chiều (1 người lớn, 2 trẻ em). Thượng tá Nguyễn Hoàng Tuấn, Trưởng Phòng Cảnh sát Phòng Cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Bình Định cho biết, đơn vị đã điều động 2 xe chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, 17 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để cứu hộ. Xe máy bị thùng dăm gỗ đè bẹp (Ảnh: Doãn Công). Lực lượng cứu nạn, cứu hộ đã dùng các thiết bị chuyên dụng, nâng thùng xe chở dăm gỗ để đưa các nạn nhân ra ngoài. Các nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định, tuy nhiên cả 3 người đều tử vong trước khi đến bệnh viện. Dăm gỗ đổ tràn lên vỉa hè đường gần khu vực người dân buôn bán (Ảnh: Doãn Công). Một lãnh đạo Công an thành phố Quy Nhơn cho biết, trong 3 nạn nhân tử vong, có 1 người lớn và 2 cháu nhỏ cùng 9 tuổi. Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Quy Nhơn đã có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông, cứu nạn cứu hộ và phối hợp điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.