Xe buýt điện VinBus bắt đầu hoạt động ở Hà Nội

Đây là Depot thứ 3 thuộc hệ thống được VinBus đầu tư xây dựng và trực tiếp quản lý vận hành có tổng diện tích 14.500 m2, được quy hoạch sinh thái với mật độ xây dựng thấp chỉ 25%, các hạng mục chính bao gồm Trung tâm điều hành xe buýt hiện đại, khu văn phòng làm việc , xưởng bảo dưỡng sửa chữa xe buýt điện lớn nhất miền Việt Nam với diện tích khoảng 1.500 m2; khu rửa xe tự động và bãi đỗ xe có sức chứa lên tới 100 - 120 xe cùng vớii hệ thống trạm sạc thông minh 120kWh.

VinBus sẽ tiếp tục mở rộng khu Depot khi nhu cầu và quy mô của hệ thống xe buýt điện gia tăng trong tương lai.

VinBus là mẫu xe buýt điện thông minh đầu tiên của Việt Nam do Công ty VinFast sản xuất và VinBus vận hành.

Xe sử dụng năng lượng sạch, không phát khí thải, không gây ô nhiễm tiếng ồn, di chuyển êm ái mang lại cho hành khách sự thoải mái, khắc phục hiện tượng say xe hay khó chịu trong suốt hành trình.

Đặc biệt, VinBus còn hội tụ nhiều công nghệ hiện đại, tính năng vượt trội và độ an toàn cao theo chiến lược phát triển các dòng xe ô tô điện thông minh của VinFast hiện nay như: Hệ thống tự động kiểm soát hành vi của người lái, cảnh báo những nguy cơ gây mất an toàn; Chế độ tự động hạ thấp thân xe khi lên xuống phù hợp với người già, trẻ em, người khuyết tật, phụ nữ mang thai...; WiFi miễn phí, cổng sạc USB, màn hình giải trí và hệ thống camera an ninh và kiểm soát hành trình...